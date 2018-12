Gerente deportivo del Seattle Sounders FC se encuentra en Matute [FOTO]

El partido de hoy entre Alianza y Melgar tiene un distintivo mayor, porque el Gerente Deportivo del Seattle Sounders FC se encuentra en nuestra capital para poder ver a los nuevos valores del cotejo que se está viviendo en Matute. Chris Henderson ejerce un cargo importantísimo en el cuadro de la MLS y una opinión de él sería fundamental para fichar algún futbolista que hoy pueda visualizar.

El partido que abre la posibilidad para visualizar una final espectacular significa algo de interés público a nivel mundial, por eso la visita de una personalidad como Chris Henderson es prácticamente algo evidente. Entonces el duelo de ahora entre ‘rojinegros’ y ‘blanquiazules’ gana un aliciente más para hacerse interesante.

Pero ¿Cuál es la labor de Chris Henderson en Seattle Sounders?, como Vicepresidente del Director de Fútbol y Deportes: Asiste a Gerente General y al Presidente de Fútbol del equipo. Apareciendo en todas las áreas de las operaciones entorno al fútbol profesional, ​​incluido el scouting, gestión de jugadores, decisiones de coaching y sistema juvenil del club.

Según pudo conocer LÍBERO entre semana, la información de Estados Unidos señala que diversos futbolistas de Alianza Lima son bien vistos para emigrar a una Liga como la MLS. Ya sea Kevin Quevedo quien funge de pieza fundamental para la actual campaña y el torneo nacional de la temporada, como también Aldair Fuentes, quien con sus buenas actuaciones despertó interés en diversas ligas extranjeras.

Alianza Lima jugará el próximo jueves a las 8:00 p.m. - HORA PERUANA en Arequipa; Estadio Monumental de la UNSA.

