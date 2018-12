Gianni Infantino, presidente FIFA: “Cuatro idiotas tirando piedras no pueden terminar todo”

La gran final de la Copa Libertadores 2018 que se iba a jugar en el Estadio Monumental de Núñez se vio manchada luego de que el bus con los jugadores de Boca Juniors sufrieran un ataque por parte de los hinchas de River Plate. Aquel día, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo presente y ahora, tras la reprogramación del duelo, comentó sobre lo sucedido.

Recordemos que este partido se jugará este domingo 9 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu. “Creo que siempre se tiene que jugar cuando es posible. La primera decisión de intentar jugar con las informaciones que había en ese momento fue la decisión correcta", declaró Gianni Infantino en una entrevista para el diario Marca de España.

“Siempre es mejor jugar el partido. Hay 60.000 personas en el estadio, todo un país y mucha gente en todo el mundo esperando el partido. Y cuatro idiotas lanzando piedras no deben frenar todo eso”, añadió el líder del máximo ente rector del fútbol en el mundo. Sin duda, lo sucedido traspasó fronteras y ha generado gran molestia porque se mancha el deporte.

“Cuatro, 40, 400 o 4.000. Idiotas, de todas maneras. No pueden parar todo. Si se puede jugar, intentamos jugar. Creo que esa fue la actitud correcta de todos los que estábamos ahí. Cuando ya no fue posible, porque había jugadores que de verdad no estaban bien, se posterga. Y cuando no es posible, se necesita calma, tranquilidad, bajar la temperatura”, finalizó Gianni Infantino.