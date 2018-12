Luka Modric reveló una de las razones que lo hizo ganador del Balón de Oro

Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, fue elegido en el mes de julio como el mejor jugador del Mundial Rusia 2018 a pesar de no haber conseguido campeonar con su selección. Este mismo año también ganó la Champions League con la casaquilla 'merengue' y todos apuntaban a que sería el ganador del Balón de Oro luego de que la FIFA lo premie con 'The Best'. Y así fue, 'France Football' eligió al mediocentro como el mejor jugador del mundo del 2018.

Luego de haber ganado este premio personal, Luka Modric concedió una entrevista exclusiva con la 'Revista GQ', de la cual ya se ha filtrado algunas palabras y se espera que en los próximos días -u horas- salga la conversación completa. El 'Pony' dejó en claro que en el fútbol no solo mandan los goles sino también la manera en cómo un futbolista trata al balón. Reveló algunos de los motivos por el que cree que ganó el Balón de Oro.

"El camino ha sido largo y duro, pero por eso mismo me hace más feliz todo lo que me está pasando ahora. Todos los reconocimientos, como el 'The Best' o el 'Balón de Oro' saben mejor cuando eres consciente de que nadie te ha regalado nada. A mí nadie me ha regalado nada, todo lo he conseguido a base de trabajo", fueron las primeras palabras que habría comentado Luka Modric a la revista en mención antes de dar una de las razones por las cuales ganó.

"Es verdad que he tenido que ganar muchas cosas para que sucediera como ganar tres 'Champions' seguidas y llegar con un país tan pequeño como Croacia a la final del Mundial, que era algo casi imaginable. Sólo entonces otros se han dado cuenta de que el fútbol no es sólo goles, goles y goles", reveló dando a entender que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi habían ganado los anteriores por la cantidad de goles que marcan durante una temporada.