Mundial de Clubes 2018: fechas, horarios y partidos del certamen con River Plate

River Plate se consagró campeón de la Copa Libertadores y con ello logró clasificarse al Mundial de Clubes. A continuación, te comentamos las fechas y horarios de los partidos del certamen a disputarse en Emiratos Árabes Unidos.

¿Quiénes jugarán el Mundial de Clubes 2018?

Como representante del continente africano estará Esperance Sportive De Tunis, mientras que el Kashima Antlers lo hará por el continente asiático. El Chivas Guadalajara representará a Centro América y para Oceanía lo hará el Team Wellington. Sin embargo, los grandes favoritos serán el Real Madrid representando a Europa y River Plate por Sudamérica.

El torneo se disputará entre el 12 de diciembre y el 22 del mismo mes. El partido abridor será el que dispute el Al Ain vs. Team Wellington. El ganador de dicho cotejo pasará a la siguiente ronda del certamen.

Fechas y horarios de los partidos del Mundial de Clubes 2018

Cuartos de final:

15/12 08:30 a.m. Kashima Antlers vs. Chivas (M3)

15/12 11:30 a.m. ES Tunis vs. Ganador entre Al Ain vs. Team Wellington (M2)

Semifinales:

18/12 11:30 a.m. River Plate vs. M2 (M5)

18/12 11:30 a.m. M3 vs. Real Madrid (M6)

Final:



22/12 11:30 a.m. M5 vs. M6

De hecho, la FIFA ya mandó la lista de los convocados de los respectivos planteles que jugarán en Emiratos Árabes, salvo la de River Plate, debido a su reciente victoria ante Boca Juniors.

DATO

Es importante señalar que River Plate intentará conseguir su primer título del Mundial de Clubes. Solo tiene un subcampeonato, en 2015.