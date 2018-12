Lukaku y el verdadero motivo de su bajón después del Mundial

Romelu Lukaku aterrizó en Old Trafford en verano de 2017 con la intención de llenar el vacío que dejó Zlatan Ibrahimovic, quien terminó recalando en las filas de Los Ángeles Galaxy. El belga marcó 27 dianas en su primera temporada, sin embargo, es otra la historia en la presente.

Es que el atacante de los 'Red Devils' apenas suma 6 festejos en 20 cotejos y ello preocupa y mucho al DT José Mourinho. Por tal motivo, Lukaku ha desvelado uno de los problemas por el cual atraviesa y se ve reflejado en su cuota de gol. ¿Será por la edad?

Lukaku atendió a los medios de comunicación y reveló que su sequía goleadora pasa por un tema de musculatura. ¿Cómo así? Pues, el belga resalta que para el Mundial de Rusia 2018 tuvo que "crecer" en el gimnasio por el nivel de exigencia que demandaba.

Ello no es necesario en la Premier League, donde los jugadores son más rápidos y le dan poca importancia a los músculos. El belga hace 'mea culpa' y jura que pronto recuperará su mejor versión, esa que lo posicionó como uno de los mejores "9" en el mundo.

"Me musculé un poco en la Copa del Mundo pero en la Premier League no puedo jugar con la misma cantidad de músculo que en el fútbol internacional. Sabía que tenía que perder músculo, así que me mantuve fuera del gimnasio", disparó.

EL DATO:

Romelu Lukaku marcó 88 goles en 166 cotejos con el Everton, su último club.