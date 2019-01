El Sevilla va a la carga por Martial luego de haber perdido a Morata

Tras haber perdido la batalla con el Atlético Madrid en busca del fichaje de Álvaro Morata, el Sevilla se fijado en un nuevo delantero: Anthony Martial. El conjunto español pondrá toda la carne al asador para hacerse con los servicios del galo.

Pese a que el extremo de los 'Red Devils' está feliz en el Old Trafford después de la salida de José Mourinho, Martial no descarta alzar vuelo en este mercado de invierno. En Manchester no están dispuestos a desprenderse de uno de sus pilares.

Según 'Daily Mail', el Sevilla va con todo Martial, quien todavía no se ha sentado a conversar con los directivos del Manchester para la extensión de su contrato. El cuadro 'nervionense' tiene conocimiento de ello y, por ende, presentarán una oferta formal.

En Manchester están conforme con el desempeño que viene realizando Martial, quien suma 9 dianas en la presente temporada. El galo tiene un valor de 60 millones de euros y solo saldría por una oferta que supere los 90 "kilos".

EL DATO:

Anthony Martial debutó en las filas del Olympique de Lyon, donde llegó apenas a sumar 4 partidos con el combinado blanco.