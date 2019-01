ESPN comparó golazo de Reimond Manco con acción de Maradona en Copa América 1989 [VIDEO]

El golazo que anotó Reimond Manco en la derrota de Real Garcilaso en la fase previa de la Copa Libertadores 2019 sigue recibiendo elogios. Así, la cadena ESPN realizó una comparación que ha generado sorpresa para muchos.



En un reciente segmento, un spot compara la similitud entre el golazo de Reimond Manco y un jugadón que realizó Diego Maradona durante la Copa América Brasil 1989.



"Me trae nostalgia. Me hace acordar a algo: Copa América Brasil del 89. Esta bomba de Maradona. Bueno, a veces toca perder", recordó.



En aquel partido, Maradona lanzó un disparo en el Argentina vs Uruguay, pero este terminó chocando en el travesaño. A diferencia de ello, el de Manco sí terminó al fondo de las redes.



Pese al golazo de Manco, Real Garcilaso no pudo evitar quedar eliminado, luego de un gol sobre la hora de Deportivo La Guaira permitió que estos clasifiquen a la segunda fase de la Copa Libertadores 2019.