Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: El gol de Lucas Vázquez que hace soñar a los 'merengues' por esta estadística

No tendrá los mismos flashes que Gareth Bale, Karim Benzema o Luka Modric, pero cada vez que aparece es para guiar al Real Madrid hacia la victoria. No hay registros que el combinado 'merengue' haya perdido un encuentro cuando el español anotó.

El cuadro de Chamartín se respalda en dicha estadística y buscará quedarse con el primer round de la semifinal de la Copa del Rey, a falta de jugarse todo el segundo tiempo. ¿Se volverá a cumplir?

A los 6', Lucas Vázquez rompió la paridad con una soberbia definición, tras asistencia de Karim Benzema. Dicho tanto no solo vale el doble (por marcar de visita), si no sería vital para el Madrid en su consigna de no regresarse a casa con las manos vacías.

Según el estadístico Pedro Martín, el Real Madrid nunca ha perdido un partido cuando Lucas Vázquez, una de los promesas del conjunto blanco, anotó. Los números hablan por sí solos: 16 victorias y 3 empates. ¿Volverá a influir Vázquez en un partido?