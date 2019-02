Barcelona vs Real Madrid: hinchas culés pidieron el ingreso de Arturo Vidal [FOTOS]

Barcelona esperaba regalarle un triunfo a todos sus hinchas presentes en el Camp Nou pero se encontró con un Real Madrid que se adelantó en el marcador con un gol de Lucas Vázquez. A pesar de los esfuerzos de los locales, los merengues defendían bien su ventaja y ante el panorama mostrado, hinchas culés comenzaron con un clamor popular.

Mediante las redes sociales, los fans del cuadro dirigido por Ernesto Valverde pedían el ingreso del chileno Arturo Vidal, quien se encontraba en el banco de suplentes al lado del astro argentino Lionel Messi, esperando su oportunidad para ingresar al campo de juego.

"Metan a Messi y a Vidal y remontan", "Vidal sí o sí para el segundo tiempo" y "Cambio urgente, tienen que entrar Messi y Arturo Vidal", fueron algunos de los comentarios que los fans del Barcelona pedían para darle vuelta al clásico español.

Tal parece que el pedido llegó hasta el DT azulgrana ya que a los 63' ingresó el 'Rey Arturo' en reemplazo del croata Iván Rakitic cuando ya el local había conseguido igualar el resultado con gol del brasileño Malcom minutos antes.

Con el exjugador de la Juventus ya en el terreno de juego, el Barcelona estuvo cerca de voltear el marcador a su favor pero Keylor Navas estuvo seguro bajo los tres palos ya que finalmente el clásico español quedó igualado 1-1 en Cataluña.

El tema es que un jugador así no te sirve para este partido. No recupera, no rompe líneas y no impone sus términos. Sin Vidal ese mediocampo queda muy exhibido.