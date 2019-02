Arthur fuera del Barcelona por cuatro semanas tras sufrir lesión

Lo lamenta Barcelona. El club catalán confirmó que Arthur Melo sufrió una lesión este último miércoles ante el Real Madrid y por ello estará fuera de las canchas entre 3 a 4 semanas tras padecer una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

"Las pruebas llevadas a cabo han confirmado que el primer jugador del equipo Arthur Melo tiene una lesión isquiotibial izquierda. Se espera que esté fuera por alrededor de 3-4 semanas", señaló el parte médico que emitió Barcelona en un comunicado.

[INJURY NEWS] Tests carried out have confirmed that the first team player Arthur Melo has a left hamstring injury. He is expected to be out for around 3-4 weeks. pic.twitter.com/tYpNvlufsM