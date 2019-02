Chiellini: "Cristiano Ronaldo cubrió el vacío que dejó Buffon"

Los jugadores de la Juventus quedaron tocados con la partida de Gianluigi Buffon, su histórico capitán, al PSG de Francia, pero no tardaron en recobrar la ilusión con la llegada de Cristiano Ronaldo, a quien ven ahora como su nuevo líder.

Giorgio Chiellini lo reconoció así en una entrevista para el Diario Marca de España. "La llegada de Cristiano es importante porque ha cubierto un vacío que dejó Buffon a nivel de personalidad, como ejemplo a seguir en el vestuario. Porque Cristiano, al margen de lo que hace en el campo y que sólo un loco puede tener dudas porque él marca goles y los da, ha sido importante para nosotros porque ha sido un ejemplo para nosotros para mejorarnos", dijo el veterano defensor.

Además, mencionó que: "Después de tanto años dominando en Italia podíamos pensar que habíamos llegado a lo máximo, pero gracias a Cristiano estamos yendo más allá de lo que podíamos pensar, buscar otros límites. Hemos llegado a dos finales de la Champions, pero para seguir creciendo nos hacía falta el mejor".

Por otro lado, Chiellini se animó a decir si Real Madrid echa de menos a Cristiano Ronaldo.

"No pensaba que fuera una posibilidad real porque no creía que un club como el Real Madrid iba a dejar marchar a un jugador así, tan determinante. El Real Madrid echa de menos a Ronaldo porque es un jugador que marca la diferencia y demuestra en cada partido que es el mejor del mundo. Misteriosamente no ganó el último Balón de Oro. Ronaldo y Messi son Lebron James y Kobe Bryant. Son extraterrestres, con un nivel más alto al resto y para nosotros la suerte es que uno de ellos esté aquí", aseveró el italiano.

EL DATO: Cristiano Ronaldo lleva 19 goles en la Serie A, goleador del certamen, y 21 en todas las competiciones. Anotó uno en la Champions League y otro en la Supercopa de Italia.