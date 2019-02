Real Madrid: La historia en que Lionel Messi y Thierry Henry pudieron ser 'Galácticos' [VIDEO]

¿Te imaginas a Lionel Messi jugando en el Real Madrid? ¿O al propio Thierry Henry? Dicha imagen sería muy utópica ya que el primero es uno de los principales baluartes en la reforma del FC Barcelona, al igual que 'Titi' en el Arsenal. La 'Pulga' ingresó a la historia de los 'catalanes' luego de desplegar su gran fútbol y liderazgo para llevarlos a conquistar títulos locales e internacionales.

De la misma manera ocurrió con Henry, quién fue el bastión de Arsene Wenger en aquella época. Además, el ex campeón del Mundo con Francia en 1998 mostró siempre su admiración por los 'azulgranas' e, incluso, fichó por ellos y jugó a lado de la estrella de la selección argentina.

Pero según la revelación de un ex presidente de Real Madrid, Lorenzo Sanz, el cuadro 'blanco' estuvo muy cerca de fichar a Lionel Messi y Thierry Henry durante su gestión. "El actual representante de Asensio (Horacio Gaggioli), fue el que trajo a Messi a España. Los padres le dijeron al agente que se lo tenía que traer a nuestro país, pero él no sabía si llevárselo a Madrid o a Barcelona. Le dijeron que donde fuera él, se iba el niño... y al final se fue al Barza", agregó.

Sanz también desveló que Henry estuvo a un paso de llegar al Santiago Bernabéu. "Henry jugaba en el Mónaco, le convencimos para ficharle y llegó a firmar el contrato. Cuando le teníamos metido en el avión para venirse a Madrid, llegó el padre y dijo que no podía irse, que le daba miedo el presidente del Mónaco. Yo le dije que no se preocupara, que yo lo arreglaba, pero al final insistió tanto en su negativa que se vino abajo la operación". Pocas semanas después, Henry fichaba por la Juventus.

Finalmente, también indicó que el ex campeón con la selección de España y principal revolucionario del juego de la 'Furia Roja', Luis Aragonés, también pudo haber dirigido al Real Madrid en dos ocasiones. "Luis Aragonés pudo entrenar al Madrid dos veces. Cuando llegué a la directiva, en el 85, el entrenador iba a ser Luis. Él era muy amigo mío, nos juntábamos casi todos los días en una cafetería y en mi casa prácticamente cerramos el acuerdo para que se viniera, pero Vicente Calderón no le dejó. La segunda vez creo recordar que fue cuando él estaba entrenando al Espanyol. También hubo un momento para haberlo podido cerrar, pero al final no se llegó a concretar".