Presidente de Royal Pari: "El proyecto de Roberto Mosquera es ganar el Mundial de Clubes"

El técnico peruano está dando la hora en el fútbol internacional con su estilo único para dirigir y proyectar lo que viene trabajando últimamente, porque cuando llegó al Royal Pari su misión era prácticamente un imposible. Debido a que el equipo recién tenía 5 años de creación y paso a paso fue creciendo de forma desmedida. Una responsabilidad de sobremanera para Roberto Mosquera.

La historia de este conjunto boliviano nos dice lo siguiente, la inmobiliaria SION adquirió el club en 2013 y de ahí en adelante todo parecía ser color de rosas. Porque creció y fue adquiriendo todos los adjetivos calificativos positivos que hoy se generó, estando ya en la primera división del fútbol boliviano.

El presidente del Royal Pari en calidad de entrevista habló con As.com; Mario Franklin Chávez: "El proyecto nace hace cinco años. Nosotros compramos en Tercera División y el objetivo era llegar a Primera", explicando un poco cómo arrancó este sueño loco de hacer profesional el deporte dentro de un equipo prácticamente desconocido.

Después el mandamás detalló algo que señala para bien al técnico peruano; Roberto Mosquera: "Nuestro objetivo es llegar a ganar el Mundial de Clubes. Obviamente antes hay que ganar la Copa Libertadores. Este año estamos en la Copa Sudamericana y queremos llegar lo más lejos posible. Es el próximo año en el que tenemos planeado salir campeones".

Después la descripción final de lo que signifca el equipo de Roberto Mosquera, Royal Pari, es el siguiente según el presidente 'inmobiliario': "Somos una institución que viene trabajando desde abajo, lo hemos conseguido llevar de Tercera a Primera en muy pocos años. Comenzamos en 2013 y estamos jugando Copa Sudamericana. La proyección que tenemos este año como institución queremos ser campeones de Bolivia y representar al país en la Copa Libertadores".

Finalmente, también AS.com habló con el entrenador peruano; Roberto Mosquera, quien explicó por qué cogió el equipo y cómo se siente hoy en día dirigiendo profesionalmente: "Cuando me llamaron de Royal Pari no sabía lo que era... En Perú hay una gelatina que se llama así (ríe). Pensé que podía ser una broma. Hay que decir que me llamaron y fueron muy profesionales. Me puse a investigar y buscar sobre el club. Estaban últimos y habían perdido los últimos ocho partidos. Como había 45 días para preparar el Clausura por el Mundial, decidimos aceptar el reto", puntualizó como cierre de entrevista exclusiva para la versión web del diario español.

EL DATO:

Roberto Mosquera dirigió anteriormente en el fútbol boliviano al Jorge Wilstermann.