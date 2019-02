Cuesta, sobre el pase a la fase de grupos: "Me tocó anotar, pero la clasificación es de todos"

Bernardo Cuesta fue el héroe en Caracas, en Venezuela, al darle la clasificación al FBC Melgar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El delantero argentino apareció en los últimos segundos partidos para silenciar el Estadio Olímpico de la UCV.

Al final del partido, Cuesta atendió a los medios de comunicación y resaltó el compromiso que tuvieron sus compañeros por no bajar los brazos, a pesar que estuvieron 2-0 abajo en el marcador por casi 88 minutos.

"No estábamos haciendo lo que conocemos, no teníamos ese fuego, había que despertarse más allá del gol en contra. El segundo tanto nos dolió, salimos a jugar, nos acercamos y llegó el gol. Me tocó a mí, pero en general el grupo es el que clasifica", disparó Cuesta.

Tras conseguir el primer objetivo, el 'Dominó' formará parte del Grupo F con Junior de Barranquilla, Palmeiras y San Lorenzo. En tienda 'rojinegra' confían en seguir haciendo historia en la Copa.

EL DATO:

Bernardo Cuesta suma 146 partidos disputados con el FBC Melgar.