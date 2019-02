Cristobal Soria y la canción a la eliminación del Real Madrid: "Ya no está CR7, CR7 ya no está" [VIDEO]

La sorpresiva y dura eliminación de Real Madrid en la semifinales de la Copa del Rey por 3-0, a manos del FC Barcelona, ha generado una serie de reacciones en España: el más llamativo ha sido el desarrollado y transmitido en el programa televisivo llamado "El Chiringuito TV".

Uno de sus integrantes, Cristobal Soria, el mismo que dedicó hace dos años a Cristiano Ronaldo una canción: "¿Dónde está CR7? ¿CR7 donde está?"; volvió a la carga y compuso una nueva letra para los 'galáticos', entorno a la derrota sufrida frente a los 'azulgranas'.

"Dame tono, allí", fue el preámbulo iniciado por Soria, mientras esperaba la pista para entonar un nuevo 'hit' para Real Madrid. "Ya no está CR7, CR7 ya no está (bis). El 'fuertecito' está llorando porque ya no viene más. Ahora tienen a Vinicius y el Madrid no gana nada. Ya no está CR7, CR7 ya no está (bis)".

Real Madrid tendrá una nueva posibilidad para quitarse de encima la dura derrota sufrida en casa: este sábado recibe, nuevamente, a FC Barcelona por la liga española. De vencer, los dirigidos por Santiago Solari se pondrían a 6 unidades de los de Ernesto Valverde. Eso sí, una derrota sepultaría toda opción al título.