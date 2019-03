PREVIA - RIVER PLATE VS NEWELL'S OLD BOYS │ EN VIVO:

Ver EN VIVO River Plate vs Newell's Old Boys │ Por la fecha 21 de la Superliga Argentina se van enfrentar en un duelo muy importante, River Plate y Newell's old Boys de Rosario en el Estadio Monumental de Núñez. 'La Banda' está acumulando tres derrotas consecutivas ante 'La Lepra' y ahora tendrá que sacarse ese maleficio de encima

Ver EN VIVO River Plate vs Newell's Old Boys │ Aunque suene un poco irónico porque en prácticamente todos los historiales, River Plate expone una superioridad bastante notoria. Y en el caso del duelo contra Newell's Old Boys de Rosario, no existe excepción a la regla porque 'El Millonario' se impone con una diferencia de 31 encuentros al cuadro 'más grande en provincia argentina'.

Recordemos que el domingo pasado en el Estadio Monumental de Núñez, River Plate venció a San Martín de Tucumán por un margen corto pero conciso, 2-1, e hizo más real su esperanza de conseguir la clasificación hacia la próxima edición de la Copa Libertadores 2020. Entonces este duelo por Superliga Argentina ante Newell's termina siendo más que fundamental, si quiere meterse al torneo más importante del continente.

Por parte del conjunto visitante, el técnico de Newell's; Héctor Bidoglio, no podrá contar con su figura principal, Maximiliano Rodríguez, quien se encuentra lesionado. Y en su lugar están disputándoselo dos futbolistas que tiene la responsabilidad de olvidar a 'La Fiera' por lo menos este partido, hablamos de Joaquín Torres y Francisco Fydriszewski. Solo uno de ellos será quien tome la posición dentro del campo buscando el mejor resultado para 'La Lepra'.

En pocas palabras River Plate asumirá este compromiso ante Newell's old Boys de Rosario como el paso firme para fortalecer su objetivo principal de meterse a Copa Libertadores, aunque deberá esperar un poco más porque la próxima fecha visitará al Atlético Tucumán, y sin olvidar el duelo entre semana por la primera fecha del torneo continental ante Alianza Lima en el Estadio Nacional. Un itinerario totalmente complejo para los dirigidos por Marcelo Gallardo.

POSIBLES ALINEACIONES │ RIVER PLATE VS NEWELL'S OLD BOYS EN VIVO:

XI River Plate: Armani; Martínez Quarta, Rojas, Pinola; Mayada, Pérez, Zuculini, De La Cruz; Suárez; Santos Borré, Pratto

📝 ¡Se viene otra fecha en el Monumental! Conocé la nómina de convocados para recibir este sábado a @CANOBoficial.#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/NNeZCPMRlD — River Plate (@CARPoficial) 28 de febrero de 2019

XI Newell's old Boys: Aguerre; Nadalín, Paredes, Freytes, Bíttolo; Rivero, Cacciabue; Torres, Formica, Insaurralde; Rodríguez

⚽️📋 | Estos son los 19 futbolistas leprosos que tras el almuerzo, viajarán a Buenos Aires y quedarán concentrados a la espera del partido frente a @CARPoficial. pic.twitter.com/WLTKxvC8ui — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) 1 de marzo de 2019

FICHA TÉCNICA │ RIVER PLATE VS NEWELL'S OLD BOYS EN VIVO:

Hora: 7:30 P.M. - HORA PERUANA

Estadio: Monumental de Núñez.

Árbitro: Darío Herrera

Asistentes: Ariel Scime e Iván Núñez

Cuarto árbitro: Fabricio Llobet

TV: TNT Sports / Fox Sports 2.

GUÍA TV │ RIVER PLATE VS NEWELL'S OLD BOYS EN VIVO:

Argentina: TNT Sports, FOX Sports 2 Cono Sur

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, Fox Play Brazil

Chile: FOX Sports 2 Cono Sur

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur

Ecuador: FOX Sports 2 Cono Sur

Francia: beIN Sports MAX 5, beIN SPORTS CONNECT

Internacional: Fanatiz, Bet365

Italia: SportItalia

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur

Perú: FOX Sports 2 Cono Sur

Portugal: Sport TV 1

Estados Unidos: Fanatiz

Uruguay: FOX Sports 2 Cono Sur

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE RIVER PLATE VS NEWELL'S OLD BOYS?

