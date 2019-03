Sporting Cristal vs Universidad de Concepción EN VIVO: Partido por la Copa Libertadores 2019

Sporting Cristal vs Universidad de Concepción este miércoles 06 de marzo a las 5:15 p.m. (hora peruana) por la Jornada 1 del Grupo C de la Copa Libertadores 2019. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Concepción y será transmitido por la señal de Fox Sports para Sudamérica, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El Club Sporting Cristal afrontará este torneo internacional con mucha ilusión por lo hecho en la última temporada y con la misión de mejorar sus presentaciones anteriores. El vigente campeón del fútbol peruano ha iniciado el torneo local 2019 con mucha efectividad bajo el mando de Claudio Vivas, logrando 3 victorias en la misma cantidad de fechas, anotando 6 goles y no haber recibido alguno. Detalle a tomar en cuenta.

📸 Imágenes del entrenamiento del primer equipo en el Estadio Huachipato CAP - martes 05 de marzo de 2019#FuerzaCristal pic.twitter.com/ca65kEtdnr — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 5 de marzo de 2019

Además, los refuerzos que llegaron respondieron bien ante la exigencia: Christofer Gonzales y Cristian Palacios anotaron, mientras que Patricio Arce se ha hecho fundamental en la mitad de la cancha de Sporting Cristal. Sin embargo, a pesar de no tener un mal rendimiento cuando le tocó jugar, el goleador Emanuel Herrera todavía no despierta. Esta será la oportunidad de romper su sequía.

Por su parte, la Universidad de Concepción no llega en su mejor momento a su primer partido de la Copa Libertadores. El equipo chileno disputó dos partidos en la liga local: empate 0-0 en casa ante Everton y derrota 1-0 de visita ante Colo-Colo. La fecha que se iba a jugar el último fin de semana fue postergado, aunque no por su pedido, cuestión que al entrenador Francisco Bozán no le agradó del todo.

Lo más preocupante para el joven DT es la línea ofensiva, pues no lograron anotar todavía en encuentros oficiales. No obstante, la combinación de Patricio Rubio, Hugo Droguett y Guido Vadalá genera peligro para cualquier rival, aprovechando los conocimientos que puedan tener de Sporting Cristal. Recordemos que la Universidad de Concepción tiene a Josepmir Ballón en sus filas, jugador celeste el 2018.

POSIBLES ALINEACIONES DEL SPORTING CRISTAL vs UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN EN VIVO ONLINE

XI Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Jair Céspedes; Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Patricio Arce; Fernando Pacheco, Christofer Gonzales y Emanuel Herrera.

XI Universidad de Concepción: Cristian Muñoz; Guillermo Pacheco, Hans Martínez, Gustavo Mencia, Fernando Cordero; Josepmir Ballón, Alejandro Camargo, Hugo Droguett, José Huentelaf; Patricio Rubio y Guido Vadalá

HORARIOS DEL SPORTING CRISTAL vs UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 5.15 p.m.

Estados Unidos: 5.15 p.m. (ET) / 2.15 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 4.15 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6.15 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7.15 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 11.15 p.m.

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO SPORTING CRISTAL vs UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN?

En Internet el duelo entre Sporting Cristal vs Universidad de Concepción, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.