Ajax y Tottenham comandan el once de la semana en la Champions League

Culminados los cuatro primeros partidos de los octavos de final de la Champions League, la UEFA dio a conocer al equipo ideal de la semana donde sobresalen la gran cantidad de jugadores que tienen Ajax y Tottenham.

Los holandeses tienen tres representantes: Schone, Ziyech y Tadic, quienes guiaron la histórica clasificación de los suyos ante Real Madrid.

Los 'Spurs', por su parte, pusieron cuatro jugadores en el esquema: Hugo Lloris, Alderweireld, Vertonghen y Aurier. Porto aparece mediante Alex Telles y Marega.

Finalmente, Manchester United tiene presencia con Romelu Lukaku. Y el eliminado PSG coloca por el lateral izquierdo a Bernat.

La próxima semana jugarán Manchester City vs. Schalke 04, Juventus vs. Atlético de Madrid, Bayern Múnich vs. Liverpool y Barcelona vs. Lyon.

EL DATO: En la primera semana de los octavos de final se marcaron un total de 14 goles.