¡EL ELEGIDO! Real Madrid ya negocia el regreso de José Mourinho

¿Pegará la vuelta? Santiago Solari tiene los días contados en Real Madrid, club que ya trabaja en el retorno de un viejo conocido, José Mourinho.

La 'Casa Blanca' ha entablado el diálogo con Jorge Mendes, representante del entrenador portugués para volver a asumir el buzo 'merengue' tal y como lo hizo entre las temporadas 2010 y 2013, según publicó el Diario AS.

Sin embargo, las cosas no serían tan fáciles, ya que José Mourinho no está totalmente convencido de regresar a España debido a que no salió del todo bien del equipo, y aún en la plantilla hay siete futbolistas de su etapa anterior. Con Sergio Ramos la relación es insostenible.

Pero Florentino Pérez y compañía confían en que sepa manejar el vestuario y darle una motivación a la plantilla de cara a la recta final, donde su principal objetivo es quedar segundo para meterse en la próxima Champions League y en la nueva Supercopa de España que prepara la Federación Española de Fútbol.

José Mourinho, como entrenador 'blanco', logró una Liga con récord histórico (100 puntos y 121 goles), una Copa del Rey y una Supercopa de España.

EL DATO: José Mourinho actualmente desempeña el trabajo de comentarista deportivo para una importante cadena internacional.