Alianza Lima vs Inter de Porto Alegre EN VIVO: Guía de canales TV, horarios, transmisión y alineaciones por Copa Libertadores

Alianza Lima vs. Inter de Porto Alegre EN VIVO: 'Blanquiazules' se medirán este miércoles 13 de marzo (7.30 p.m. - hora peruana) al 'Colorado', sin Paolo Guerrero, en el Estadio Beira-Rio de la ciudad de Porto Alegre, Brasil, por la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores 2019. La transmisión para el Perú y el resto de países de Latinoamérica se verá por el canal FOX Sports 3; mientras que en la cadena beIN Sports Connect pasará el partido para los Estados Unidos, Canadá y Australia. Sigue el minuto a minuto de todas las incidencias por Líbero.pe.

A un minuto del pitazo final, Alianza Lima dejó escapar una victoria histórica y empató (1-1) ante River Plate, vigente campeón de la Copa Libertadores, en el debut que se jugó el último 6 de marzo. Un gol de José Manzaneda hacia solar con los tres puntos a los 'blanquiazules'. Sin embargo, Cristian Ferrerira batió a Pedro Gallese, de enorme actuación, con un soberbio disparo de tiro libre. Ahora, los dirigidos por Miguel Ángel Russo parten con la obligación de dar sopresa en el imponente Beira-Rio, casa del Inter de Porto Alegre, que no podrá contar con su estrella Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero, jugador formado en la cantera de Alianza Lima y que, posteriormente, fue vendido al Bayern Múnich para complementar sus habilidades, recién podrá vestir la camiseta del Inter de Porto Alegre a partir del próximo 5 de abril, día en que cumplirá con la sanción de un año impuesta por la WADA por dar positivo en el partido de la pasada eliminatoria camino al Mundial de Rusia 2018 frente a Argentina en Buenos Aires.

Para este juego transcendental en Brasil, Alianza Lima no tendrá en sus filas al goleador Mauricio Affonso, quien se quedó en la capital debido a una lesión en el tobillo izquierdo que adolece desde mediados del mes de febrero. Por esta razón, el 'Rey' apenas pudo estar en 50% ante River Plate.

El técnico Miguel Ángel Russo decidió darle descanso a Mauricio Affonso para el juego ante la Academia Cantolao, que terminó triunfo por 2-1, con la esperanza de tenerlo recuperado frente al Inter de Porto Alegre. Pero el atacante de Alianza Lima aún presentó problemas y, por este motivo, no hizo el viaje a Brasil.

A pesar de la baja del 'Rey', Alianza Lima puede soñar con el triunfo en casa del Inter de Porto Alegre por el trabajo que vienen haciendo jugados como Pedro Gallese, Wilder Cartagena, José Manzaneda y Kevin Quevedo, este último fue autor un doblete contra Cantolao.

"Quiero seguir con este buen desempeño para tener una chance en la selección", expresó Kevin Quevedo, jugador de Alianza Lima, en la previa del partido contra Inter de Porto Alegre.

El Inter, que en su debut en la Libertadores este año se impuso por 0-1 en su visita al Palestino, considera que otros nueve puntos producto de sus probables victorias como anfitrión prácticamente le garantizarán clasificación a octavos de final del torneo sin importarse con los resultados en sus dos últimos partidos como visitante.

"Necesitamos esas tres victorias para clasificar como primeros del grupo. Eso nos permitirá que las decisiones (en los partidos de ida y vuelta) sean en el Beira-Río. Aquí somos muy fuertes", aseguró el centrocampista Edenílson.

Para el jugador del Inter de Porto Alegre, lo importante es clasificar, aunque como primero del grupo si es posible.

Não foi por acaso o time que escolhemos, ele se confunde com a nossa própria vida. Fomos do céu ao inferno, e retornamos ainda mais fortes. Agora estamos aqui, no nosso lugar. Onde o Gigante ruge mais alto, o sangue fica mais vermelho. ¡É LIBERTADORES! #AcreditarAtéOFinal pic.twitter.com/hQ4xQhwzSw — S. C. Internacional (@SCInternacional) 13 de marzo de 2019

"El estadio estará lleno. Las entradas ya se agotaron. El hincha espera una victoria. El año pasado solo perdimos dos partidos en casa", agregó.

Edeníson, sin embargo, admitió que el Inter de Porto Alegre no menosprecia al Alianza Lima y que tiene que respetarlo porque, con el punto que le robó la semana al River Plate, demostró que es uno de los favoritos para avanzar a octavos.

Odair Hellmann, técnico del Inter de Porto Alegre, llega al duelo con el Alianza Lima animado por las seis victorias consecutivas en sus últimos partidos, que ya le garantizaron un cupo en cuartas de final del campeonato regional del estado de Río Grande do Sul.

El Inter de Porto Alegre también tiene un largo historial de victorias en casa en la Copa Libertadores. El conjunto colorado de Porto Alegre no pierde en el Beira-Río en la competición desde que fue eliminado por el Peñarol en 2011. Desde entonces suma nueve victorias y dos empates.

Los grandes ausentes del Inter de Porto Alegre, serán el peruano Paolo Guerrero, un seguidor del Alianza Lima y al que le quedan pocos días de suspensión por dopaje, y el centrocampista argentino Andrés D'Alessandro, que viene comenzando en el banquillo para ser aprovechado como la gran sorpresa en los 45 minutos finales.

Diretorias de Inter e Alianza Lima (PER) confraternizam antes da partida no Gigante. 👏🇦🇹🇵🇪 #VamoInter pic.twitter.com/pl083ECgE8 — S. C. Internacional (@SCInternacional) 13 de marzo de 2019

La única duda de Hellman es si podrá contar con el volante Rodrigo Dourado, que sintió un golpe en un tobillo y se perdió el entrenamiento del lunes. En caso de que los médicos lo veten, su posible sustituto es Rodrigo Lindoso frente a Alianza Lima.

ALIANZA LIMA VS. INTER DE PORTO ALEGRE: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 6.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (jueves 14 de marzo)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (jueves 14 de marzo)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

Brasil: 10.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

Santo Domingo: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (jueves 14 de marzo)

Francia: 1.30 a.m. (jueves 14 de marzo)

Alemania: 1.30 a.m. (jueves 14 de marzo)

Portugal: 1.30 a.m. (jueves 14 de marzo)

Holanda: 1.30 a.m. (jueves 14 de marzo)

Inglaterra: 12.30 a.m. (jueves 14 de marzo)

ALIANZA LIMA VS. INTER DE PORTO ALEGRE: GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN

Perú: FOX Play Sur y FOX Sports 3 Cono Sur.

Argentina: FOX Sports 3 Cono Sur y FOX Play Sur.

Colombia: FOX Play Sur y FOX Sports 3 Cono Sur.

Bolivia: FOX Sports 3 Cono Sur.

Brasil: FOX Sports 1 Brasil y Globo.

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada y DAZN.

Chile: FOX Play Sur y FOX Sports 3 Cono Sur.

Curacao: FOX Play Sur.

Ecuador: FOX Play Sur y FOX Sports 3 Cono Sur.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand.

Paraguay: FOX Sports 3 Cono Sur.

Trinidad y Tobago: FOX Play Sur.

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT.

Uruguay: FOX Sports 3 Cono Sur y FOX Play Sur.

Barbados: FOX Play Sur.

ALIANZA LIMA VS. INTER DE PORTO ALEGRE: ¿CÓMO VER FOX Sports 3 POR MOVISTAR, DIRECTV Y CLARO TV?

En Perú, los servicios de cable Movistar, Claro TV y DirecTV cuentan con el canal FOX Sports 3 en su parrilla de programación. Aquí se podrá observar el juego entre Alianza Lima e Inter de Porto Alegre.

FOX SPORTS 3: ALIANZA LIMA VS. INTER DE PORTO ALEGRE

Movistar TV: Canal 503.

Claro TV: Canal 60.

DirecTV: Canal 609.

FOX SPORTS 3 HD: ALIANZA LIMA VS. INTER DE PORTO ALEGRE

Movistar TV: Canal 746.

Claro TV: Canal 519.

DirecTV HD: Canal 1609.

ALIANZA LIMA VS. INTER DE PORTO ALEGRE: ÚLTIMOS PARTIDOS PREVIO A COPA LIBERTADORES

Inter de Porto Alegre

10/02/19: Juventude 1-2 Internacional (Serie A)

17/02/18: Internacional 2-1 Caxias (Serie A)

242/02/19: Avenida 0-1 Internacional (Serie A)

06/03/19: Palestino 0-1 Internacional (Copa Libertadores)

10/03/19: Internacional 2-0 Aimoré (Serie A)

Alianza Lima

15/02/19: Alianza Lima 3-0 Sport Boys (Liga 1)

24/02/19: Sporting Cristal 1-0 Alianza Lima (Liga 1)

03/03/19: Alianza Lima 3-1 César Vallejo (Liga 1)

06/03/19: Alianza Lima 1-1 River Plate (Copa Libertadores)

09/03/19: Cantolao 1-2 Alianza Lima (Liga 1)

ALIANZA LIMA VS. INTER DE PORTO ALEGRE: ALINEACIONES PROBABLES

Inter de Porto Alegre: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Iago; Rodrigo Dourado (o Rodrigo Lindoso), Edenílson, Patrick; William Pottker, Nico López y Pedro Lucas (o Rafael Sobis).

Entrenador: Odair Hellmann.

Alianza Lima: Pedro Gallese; Rodrigo Cuba, Gonzalo Godoy, Hansell Riojas, José Guidino; Kevin Quevedo, Wilder Cartagena, Luis Ramírez, Tomás Costa, José Manzaneda; y Adrián Ugarriza.

Entrenador: Miguel Ángel Russo.

Árbitro: el venezolano Jesús Valenzuela, auxiliado en las líneas por sus compatriotas Jorge Urrego y Lubín Torrealba.

Estadio: Beira-Río de la ciudad de Porto Alegre.