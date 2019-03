Aké Loba y Koffi Dakoi fueron llamados para jugar con la selección de Costa de Marfil [FOTO]

Cada vez que se escucha hablar de Aké Loba y Koffi Daoki, a más de un hincha de la San Martín se le vienen gratos recuerdos de los africanos y es que dejaron huella en su paso por el fútbol peruano donde tuvieron grandes encuentros y ayudaron a que los santos acaban en una cómoda posición en la temporada pasada.

Ahora los futbolistas militan en la Liga MX y en las últimas horas recibieron la noticia de que habían sido convocados para disputar el preolímpico Sub 23 con Costa de Marfil, según se pudo conocer la nómina de convocados para enfrentar a Níger en la segunda ronda del torneo.

De esta forma Aké Loba y Koffi Dakoi buscarán clasificar con los 'Elefantes a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y también continuar con su ascendente carrera deportivo.

Como se recuerda, el actual jugador del Querétaro fue uno de los goleadores del certamen peruano en la temporada pasada, mientras que Dakoi resaltó por su velocidad y su capacidad para recuperar balones en el mediocampo por lo que llamaron la atención del comando técnico marfileño.

Ambos futbolistas dejaron el Perú para marcharse al balompié mexicano esperando tener un buen año tal y como sucedió cuando defendieron la camiseta de la Universidad de San Martín en el 2018.

#Elim #CAN #U23 #Egypte 2019 : Les joueurs convoqués pour les rencontres du 22 et 25 mars 2019 contre le Niger (aller et retour) pic.twitter.com/s0o466w3kX