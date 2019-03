Morelia vs Lobos BUAP EN VIVO con Edison Flores y Beto Da Silva por la Liga MX

Morelia y Lobos BUAP este viernes 15 de marzo a las 8:00 p.m. (hora peruana) por la Jornada 11 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX. El encuentro se jugará en el Estadio Morelos y será transmitido por la señal de TV Azteca para México, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante de lo más destacado, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El Morelia continúa con su mala performance desde el inicio del presente año, nivel bajo que lo han llevado a colocarse en el puesto N° 16 con solo 6 puntos. Los malos resultados hicieron que Javier Torrente sea nominado como nuevo entrenador del equipo en reemplazo de Roberto Hernández, mostrando una mejora en el rendimiento futbolístico, pero todavía no ha conocido la victoria.

A mitad de semana, el Monarcas Morelia quedó eliminado de la Copa MX a manos de Tijuana, en los cuartos de final, pero podría significar un respiro en el calendario para recuperarse en lo que queda de la liga. Si bien el lograr un boleto a la liguilla final por el título no parece una utopía, Edison Flores y compañía se enfocan en lo que se viene.

Por su parte, Lobos BUAP si tiene mayores chances de tentar el título del Torneo Clausura 2019 y lograr una victoria en esta jornada los dejaría en puestos directos a liguilla momentáneamente. Sin embargo, los licántropos no han sumado mucho en su condición de visitante, pues perdieron 4 partidos en esa condición en los torneos MX 2019, aunque también lograron un triunfo y un empate.

Casualmente, el único triunfo de visita fue ante Veracruz, equipo que se encuentra por debajo de ellos en la tabla de posiciones. Morelia tiene la misma condición, por lo que volver a celebrar los 3 puntos fuera de casa es probable. El peruano Beto da Silva es el máximo referente del ataque y, tras anotar hace un par de fechas, ahora buscará volver a anotar y que los hinchas disfruten sus goles.

POSIBLES ALINEACIONES DEL MORELIA vs LOBOS BUAP EN VIVO ONLINE

XI Morelia: Sosa; Osuna, Achilier, Vegas, Trejo; Millar, Rocha, Lezcano, Flores; Sansores y Ferreira.

XI Lobos BUAP: Rodríguez; Crisanto, Orozco, Rodríguez Pinedo, Cruz; Abraham; Chirinos, Esquivel, Rabello, Lainez y Beto Da Silva.

HORARIOS DEL MORELIA vs LOBOS BUAP EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p.m. (ET) / 5.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 7.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (día siguiente)

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE MORELIA vs LOBOS BUAP?

En Internet el duelo entre Morelia vs Lobos BUAP, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.