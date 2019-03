Las picantes declaraciones de César Luis Menotti que encendieron la polémica en Argentina [VIDEO]

El fútbol argentino ha sido campeón del mundo en dos ocasiones con filosofías muy opuestas. Las de César Luis Menotti y las de Carlos Salvador Bilardo. El primero siempre relacionado con el fútbol elaborado, y el segundo con la picardía y hasta con la trampa.

Incluso, Menotti, ha declarado en muchas oportunidades estar en completo desacuerdo con los métodos de Bilardo. Sin embargo, luego de las polémicas palabras del ahora secretario de Selección de la AFA, han encendido la pradera entre los defensores de ambas corrientes.

Tras ser consultado sobre el presente de Rosaro Central, Menotti respondió: "No me gusta que pierda, pero mucho menos me gusta que Central no sea fiel a Gauna, Massei, Gómez y Portaluppi. Que no sea leal a ese tipo de jugadores y a ese tipo de fútbol. Quiero que jueguen bien, pero antes que perder… ¡Que haga un gol con la mano! Estamos muy y no me gusta".

Estas palabras han desatado las burlas de los seguidores de Bilardo quienes señalaron que César Luis Menotti finalmente mostró su verdadera cara. Incluso, Óscar Ruggeri declaró que “no vuelvan a ‘joder’ más con el enfrentamiento entre Menotti y Bilardo”.