Jorge Burruchaga sobre Lionel Messi: "No está en su mejor momento, pero él quiere estar" [VIDEO]

La fecha doble FIFA servirá para volver a las selecciones en acción, una de ellas la Argentina. La 'albiceleste', ahora dirigido por Lionel Scaloni, tendrá un duro reto: revertir aquella imagen que se dejó en el Mundial de Rusia 2018.

Para ello, el combinado sudamericano contará con el retorno de Lionel Messi: la 'Pulga' fue uno de los ausentes en las últimas convocatorias debido a su bajo rendimiento, situación que le generó sendas críticas.

El análisis del presente de la máxima figura del FC Barcelona estuvo a cargo de Jorge Burruchaga, nada menos que ex campeón con la selección Argentina en México 1986 y subcampeón en Italia 1990.

"No quiero polemizar, pero yo di mi opinión. Yo pienso lo mismo que el 'Flaco'. La Copa América, dicha por los dirigentes, era de transición, de evaluación, no hubiese sido malo (el no convocar a Lionel Messi, Ángel Di María, Sergio Agüero). Hasta lo mismo para 'Leo' con todas las obligaciones que tiene, pero bueno, el quiere estar", indicó en 90 Minutos de Fútbol.

"Lo que le pasó a Messi le pasó a Maradona en el 86 y 90. Era una responsabilidad tremenda. Messi sufre en la selección sino no estaría ahí. Lo único que le falta ganar es con la selección. Cuando tienes una deuda pendiente, lo quieres intentar. Capaz no está en su mejor momento, pero él quiere estar", agregó.