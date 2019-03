Mauro Icardi sigue en problema con el Inter de Milán: DT Spalletti explica su ausencia

La novela de Mauro Icardi continúa en Italia. Esta vez, el técnico del Inter de Milán, Luciano Spalletti, reveló su razón para no incluir al argentino en la lista de convocados frente a Lazio (mañana, 1:30 pm hora peruana).

"De alguna manera lo encontré como un nuevo futbolista, porque hacía mucho que no entrenaba con nosotros. Entrenó y de alguna manera tenemos que volver a ponerlo a punto dentro de nuestro comportamiento de entrenamiento. Dado lo que sucedió durante este período, incluso ayer, creo que para este partido no podrá ayudar a sus compañeros, así que para el partido de mañana no será convocado", aseguró el entrenador sobre Mauro Icardi.

Acto seguido, el DT del Inter de Milán contó como fue la semana del atacante argentino.

"Hice una evaluación del período anterior, desde la última vez hasta ayer. Todo debe ser considerado. Entrenó con nosotros toda la semana, hay cosas nuevas que han sido evaluadas", agregó Spalletti.