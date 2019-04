Independiente y su llamativo saludo a Racing Club tras salir campeón en Argentina [FOTO]

Racing Club es el nuevo campeón del fútbol argentino y muchos clubes de aquel país no dudaron en saludar a la 'Academia' por este logro. Uno de los equipos que mandó un particular mensaje fue su clásico rival: Independiente.

Y es que tras el empate ante Tigres, el cuadro del 'Chacho' Coudet cortó la sequía de no campeonar desde el año 2014. En Independiente a muchos no le habrá gustado la noticia pero no quedo de otra que hacer extensivo el saludo, aunque lo hicieron recalcando su liderazgo en títulos.

"El 'Rey de Copas' felicita a Racing Club por la obtención de la Superliga Argentina", fue el mensaje que dio a conocer Independiente mediante su cuenta oficial de Twitter.

El 'Rojo' es uno de los elencos con más historia de Argentina y uno de los cinco grandes de aquel país que más títulos ha ganado y es el único cuadro que ha levantado hasta en siete ocasiones la Copa Libertadores, el torneo de clubes de mayor relevancia en Sudamérica.

Como se recuerda, Racing Club empató 1-1 con Tigres y a falta de una fecha por disputarse, consiguió su noveno torneo profesional en tierras gauchas.