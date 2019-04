Sheamus festejó como loco el triunfo del Liverpool sobre el Tottenham [VIDEO]

El luchador escocés de la WWE, Sheamus, quien es confeso hincha del Liverpool sorprendió a decenas de fanáticos de los 'Reds' en un bar en Estados Unidos para presenciar el importante cotejo de ayer ante el Tottenham.

Todo era felicidad pues el conjunto de Jürgen Klopp se puso arriba en el marcador a los 16' con tanto de Roberto Firmino pero Lucas Moura igualó el duelo a los 70'.

La importancia de este partido era tremenda porque, en caso de no ganar, el Manchester City podría despegarse en la punta de la Premier League. Es por ello que el autogol de Alderweireld en el epílogo desató la alegría en todos los hinchas.

Sheamus, quien se encontraba como hincha en un bar, celebró como loco dicha anotación. Incluso se tiró encima de los otros fanáticos y esos momentos quedaron grabados para subirlos a las redes.

Por el momento el Liverpool está en el primer lugar de la Premier League con 79 unidades pero su más cercana escolta, el Manchester City, tiene un partido menos y suma 77 puntos.

This means more to @WWESheamus ❤️ pic.twitter.com/8p4CSZlJwP