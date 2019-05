Matías Almeyda arremetió contra Boca Juniors: "la Libertadores no se olvidará ¡la tienen adentro!"

Matías Almeyda, ex River Plate y que ahora dirige se encuentra dirigiendo al San Jose Earthquakes de la MLS (Major League Soccer), disparó contra Boca Juniors y les recordó a todos sus hinchas que jamás se olvidará la conquista de la Copa Libertadores.

"Esto no se lo olvida más Boca, es diferente. El descenso fue en 2012 y esto fue la última final de la Copa Libertadores. Que los de Boca sigan llorando. Como decía Maradona: ¡la tienen adentro!", comentó

subrayó Matías Almeyda en la entrevista con Goal.

"Ganarle al máximo rival es inigualable. Lamentablemente, la primera vez en la historia que se jugaba esa final, hubo que ir a jugarla a otro país. Eso fue una vergüenza. Pero fue una alegría para nosotros que se ganó", agregó el exfutbolista de River Plate.

Finalmente, aseguró que por ahora no se ve dirigiendo al equipo "Millonario". "No me gustaría tener otra oportunidad en River Plate. Por algo tuve que estar en ese momento. Provocar una vuelta... Si no es natural, no creo. Hoy no lo veo, realmente. No lo siento tampoco. Soy hincha, todos saben el amor que siento por esa institución. Pero, la verdad, no me veo dirigiendo otra vez en River", sentenció Matías Almeyda.