José 'La Perla' Reyes: Clubes del Mundo expresan su pésame por el fallecimiento del futbolista español

El ex jugador de la selección española, José Reyes, falleció esta mañana debido a un accidente automovilístico. Según las informaciones de los medios europeos, 'La Perla' no había sido convocado por su actual club, Extremadura, para el duelo ante Cádiz. Es por ello, que regresaba a su casa a las 11:40 a. m. acompañado de un familiar.

Fue a la altura de la autovía A-376, de Sevilla a Utrera, donde el vehículo en el que viajaba Reyes se salió de la calzada y terminó por incendiarse. El club donde se formó, Sevilla, lamentó el hecho. “No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz", escribió a través de su cuenta de Twitter.

Los diferentes clubes del mundo han mostrado su más sincero pésame para con la familia, así como para el club sevillista. La noticia del fallecimiento de Reyes ha generado una conmoción en el mundo del fútbol: es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del elenco español.

A ello hay que agregarle que Reyes también supo pasear su fútbol en la Premier League: vistió la camiseta de Arsenal en las temporada 2003/04 y alivió las arcas de su club formar, que pasaba por problemas económicos. Regreso a Sevila en el año 2012 y alcanzó tres torneos de la Liga de Europa de forma consecutiva (2014, 2015 y 2016).

EL DATO

José 'La Perla' Reyes también militó en Real Madrid, Atlético de Madrid, Benfica, Espanyol y Córdoba entre otros clubes. Debutó con la selección de España en el 2003 y disputó el Mundial de Alemania 2006: es el futbolista que más torneos de la Liga de Europa (Europa League) ha alcanzado en la historia del fútbol (tres con Sevilla y dos con Atlético de Madrid).

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that our former player Jose Antonio Reyes has died in a traffic collision in Spain.



Jose Antonio Reyes: 1983-2019



Rest in peace, Jose ❤️ pic.twitter.com/AT6rLFutvI