Transmisión de partidos [EN VIVO] para HOY sábado 1 de junio del 2019

Partidos de HOY sábado 1 de junio, transmisión Fútbol EN VIVO: Champions League, Liga 1 Movistar, MLS, Brasileirao y amistosos internacioanles para la Copa América 2019. La agenda futbolística está recargada con instancias finales de las diferentes ligas. Mira los partidos EN VIVO de hoy.

El gran partido de hoy será la final de la Champions League. Liverpool y Tottenham se citan en Madrid en busca de la corona que dejó vacante el Real Madrid. Los dos clubes ingleses volvieron a la vida gracias a unas épicas remontadas y solo les falta un paso antes de tocar el cielo. La gloria será solo para uno.

Liga 1 partidos de hoy

En el segundo día de la fecha 16 de la Liga 1, Binacional puede coronar su gran torneo. El actual líder del Torneo Apertura recibe al Sport Boys en Juliaca y le basta el triunfo para gritar campeón por primera vez en su historia. La pelota está en su cancha. Revisa los otros partidos del sábado y así no te pierdas el fútbol en vivo.

MLS

La Major League Soccer vuelve al ruedo este sábado 1 de junio con partidos de seleccionados peruanos como Alexander Callens (New York City), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders) y Andy Polo (Portland Timbers).

Fecha 7 del Brasileirao

La jornada 7 de la Serie A de Brasil arranca este sábado con el partido del Flamengo ante Fortaleza. El lateral izquierdo Miguel Trauco estará a la expectativa.

Amistosos internacionales

Venezuela, primer rival de la Selección Peruana en la Copa América 2019, arrancará su etapa de amistosos este sábado cuando enfrente a Ecuador en el Hard Rock Stadium de Miami. El partido se jugará desde las 8:00 p.m. (hora peruana).

Final de Champions League

Liverpool vs Tottenham. Tottenham vs Liverpool. Cuando todo el mundo esperaba el Barcelona vs Ajax en la final, los ingleses dieron el batacazo y protagonizarán la segunda final de Champions entre dos clubes británicos. Recuerda que Líbero.pe te llevará lo mejor del encuentro con el minuto a minuto.