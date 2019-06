José 'La Perla' Reyes: Futbolistas expresan su pésame tras fatídica noticia

Un duro golpe nos ha asentado el sábado 1 de junio de 2019. Uno de los mejores jugadores españoles de la década del 2000, falleció en un accidente de tránsito esta mañana: José Reyes regresaba a su casa tras no haber sido convocado a un encuentro por su club (Extremadura), pero encontró el infortunio en las pistas de Sevilla.

Según los reportes, el auto de 'La Perla' se despistó y terminó incendiándose lo que provocó el fallecimiento del futbolista español de 35 años, así como la de su acompañante que se trataría de un familiar: el club Extremadura había determinado no tomarlo en cuenta para el duelo ante Cadiz.

El lamentable deceso de Reyes conmocionó a todos sus amigos y excompañeros de equipos, quienes no podían creer la noticia: muchos de ellos expresaron su pesar a través de Facebook, Twitter e Instagram. Reyes desplegó su fútbol en clubes como Real Madrid, Atlético de Madrid, Arsenal, Sevilla, Benfica, entre otros conjuntos.

Es considerado el futbolista más ganador de la Europa League en la historia: tres con Sevilla y dos con Atlético de Madrid. Debutó con la selección de España en el 2003 y jugó el Mundial de Alemania 2006: Luis Aragonés decidió llevarlo a la Copa del Mundo, a pesar de haber tenido un pequeño incidente.

Terrible. No me lo puedo creer . D.E.P Jose Antonio Reyes. Un abrazo muy grande para toda su familia y amigos. Siempre en mi corazón .

No puedo expresar con palabras la tristeza que llevo dentro. Siento tal vacío que me es difícil contar que he perdido a un amigo, un compañero, alguien con quien he crecido. Siento tanto haberte perdido Jose... Mi apoyo eterno para toda su familia. DEP José Antonio Reyes. pic.twitter.com/OjsSNZSz2y