Transmisión de partidos [EN VIVO] para HOY 2 de junio del 2019

Partidos de hoy 2 de junio, transmisión Fútbol EN VIVO | Liga 1 Movistar, resultado de Champions League, Liga MX y la próxima Copa América 2019. La agenda futbolística está a full para este domingo, con vibrantes duelos y amistosos internacionales que irán EN VIVO de hoy.



Uno de los amistosos internacionales que llamará la atención es el Francia vs Bolivia, en un duelo llamativo para los del 'Altiplano'.

PARTIDOS LLAMATIVOS DEL 2 DE JUNIO DEL 2019

10.30 a.m. Italia vs Polonia (Mundial Sub 20)

1:30 p.m. Colombia vs Nueva Zelanda (Mundial Sub 20)

2:00 p.m. Francia vs Bolivia (Amistoso internacional)

3:00 p.m. El Salvador vs Haití (Amistoso internacional)

3:30 Alianza Universidad vs Sporting Cristal

4:45 p.m. Boca Juniors vs Tigre (Copa Argentina)

5:00 p.m. Internacional vs Avai (Brasileirao)

6:00 Universitario vs UTC



Liga 1 partidos de hoy

En el tercer encuentro de la fecha 16 de la Liga 1, Binacional logró coronar su primer gran torneo. El actual líder del Torneo Apertura venció al Sport Boys en Juliaca y se hizo ganador por primera vez en su historia. Revisa los partidos del domingo y no te pierdas el fútbol en vivo.



Resultado Final de Champions League



Liverpool vs Tottenham dejó una final sin tantas emociones, pero con la consagración de los 'reds' para conseguir su sexto título de Champions tras derrotar por 2-0.