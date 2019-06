Christian Eriksen: "Ir al Real Madrid sería un paso adelante"

Real Madrid quiere seguir fichando refuerzos para volver a lo más alto en el mundo futbolístico. Está claro que el objetivo para la temporada 2019-2020 es ganar el triplete: Liga Santander, Copa del Rey y Champions League.

El serbio Luka Jovic se ha convertido en el primer jale y el que podría sumarse a la lista es el danés Cristian Eriksen, quien expresó su deseo de cambiar de aires luego de perder la final de la Europa League.

"Siento que estoy en una etapa de mi carrera en la que me gustaría probar algo nuevo", señaló. "No sería algo negativo quedarme, tengo mucho respeto por lo que está haciendo el Tottenham, pero me gustaría probar algo nuevo", agregó.

Sobre la posibilidad de jugar en el equipo dirigido por Zinedine Zidane, el volante mundialista de 27 años aseguró que "Sería un paso adelante, pero para eso el Real Madrid debería descolgar el teléfono y llamar al Tottenham para decir que me quieren. Hasta donde yo sé eso no se ha producido todavía".

Eriksen aclaró que los "Spurs" tienen la prioridad para renovar su vínculo, pero no descartó cambiar de camiseta si se le presenta una oferta interesante.

"Todo depende de Daniel Levy, pero tiene que haber otro club. Si no, me sentaré a la mesa y negociaré un nuevo contrato. No puedes fijar la cita tú solo. Si tengo que marcharme tendría que dar un paso adelante. No hay muchos equipos mejores que el Tottenham", finalizó.