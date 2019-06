Transmisión de partidos [EN VIVO] para HOY lunes 10 de junio

Partidos de hoy lunes 10 de junio, transmisión Fútbol EN VIVO: Liga 1 Movistar, Mundial Sub-20 2019, Mundial Femenino y la próxima Copa América 2019. La agenda futbolística está recargada, con duelos en las Eliminatorias Eurocopa 2020 y Amistosos Fecha FIFA. Mira los partidos EN VIVO de hoy.

Eliminatorias Eurocopa 2020

Las eliminatorias para la Eurocopa sigue su curso. Este lunes se disputarán al menos 12 encuentros, de los cuales el Suecia vs España es uno de los más esperados. Estos son los encuentros que se disputarán.

Liga 1 Movistar

El torneo Apertura de la Liga 1 llegó a su fin teniendo a Binacional como el flamante campeón. Sin embargo, los clubes peruanos se alistan para disputar el Torneo Bicentenario pues el ganador de este campeonato estaría clasificando para la Copa Sudamericana del 2020.

Mundial Sub 20 Polonia 2019

Este lunes no habrá ningún partido por el Mundial Sub 20 de Polonia. Sin embargo, este martes habrá dos partidazos que promete ser intensos de principio a fin. Por un lado se enfrentará Ucrania vs Italia y por la otra parte, Ecuador vs Corea del Sur.

Copa América

Los amistosos internacionales se acabó para las selecciones peruanas y desde hoy empiezan a arribar a Brasil para lo que será la Copa América que abre fuegos este viernes con el partido del país anfitrión ante Bolivia. Sábado, domingo y lunes se completará la primera jornada y aquí te dejamos el fixture completo.

Copa Sudamericana

En la Copa Sudamericana aún tenemos a Sporting Cristal como el único equipo peruano que sigue peleando un torneo internacional. El equipo de Claudio Vivas se prepara para afrontar este torneos en duelos de ida y vuelta programado para el 23 y 30 de julio.

Mundial Femenino:

El Mundial Femenino aún se encuentra en la fase de grupos, pero tiene como una de las candidatas principales a la selección de Brasil, Francia, ,España, Inglaterra, Holanda y Suecia. Mira como marcha la tabla de posiciones.