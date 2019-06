Cristiano Ronaldo y su "súplica" a De Ligt tras final de la UEFA Nations League [VIDEO Y FOTO]

Portugal se quedó con la primera edición de la UEFA Nations League al vencer en una reñida final a Holanda por la mínima gracias a un solitario gol de Goncalo Guedes. Sin embargo, tras el encuentro, se conoció una confesión hecha de 'CR7' a un rival.

Resulta que la figura de la Juventus y de la Selección Portuguesa volvió a jugar a gran nivel y fue determinante para este nuevo logro de los lusos. Pero los tulipanes no fueron un equipo nada fácil y llevaron constante peligro al arco de Rui Patrício.

Ronaldo reconoció el buen juego del rival aunque hubo un jugador holandés al que se le acercó y le confesó que desearía que sea su compañero en la Juventus para juntos lograr títulos y por qué no, alcanzar la Champions League.

"Cristiano me pidió que me fuera a la Juventus con él. Me sorprendió un poco y por eso me reí. Voy a pensar qué es lo mejor para mí", reveló De Ligt tras ser consulto por un periodista.

Además, el defensa central ha tenido una buena temporada no solo con su selección, sino también con el Ajax ya que estuvieron a segundos de alcanzar la final de la Champions League.

De momento Matthijs De Ligt no ha revelado a qué equipo se irá aunque se conoce que maneja varias ofertas de grandes de Europa. Lo que parece ser un hecho, es que es muy poco probable que el Ajax logre retenerlo una temporada más así tenga contrato hasta el hasta el 30 de junio de 2021.