Costa Rica vs Nicaragua EN VIVO: se enfrentan por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Oro 2019.

Costa Rica vs Nicaragua EN VIVO | Ambas escuadras se enfrentan por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Oro 2019 EN DIRECTO vía Teletica Canal 7, Repretel y Sky HD en el estadio Nacional de Costa Rica desde las 7:30 p.m. (hora peruana). Además, podrás vivir el minuto a minuto del encuentro ONLINE a través de Libero.pe.

Costa Rica vs Nicaragua hacen su debut por la jornada 1 de la Copa Oro 2019 en un encuentro en el que los 'ticos' saldrán desde el arranque por la victoria para hacer respetar la localía y demostrar que son uno de los favoritos a quedarse con el título.

Costa Rica es la selección de la Concacaf que más ha crecido en los últimos años y ha hecho buenas participaciones en los mundiales por lo que va camino a considerarse una potencia y estar a la altura de México y Estados Unidos, habituales candidatos en la Copa de Oro.

Los dirigidos por Gustavo Matosas no se confían de Nicaragua y guardan respeto por el rival, pero el DT 'tico' pondrá lo mejor de su plantel en donde el ataque estará comandado por Joel Campbell, la figura del equipo.

Sin embargo, las últimas horas no han sido las mejores en Costa Rica debido a la molestia que generó el delantero Jimmy Marín, quien viajó sin permiso a Israel para pasar las pruebas médicas y firmar por el club Hapoel Be'er Sheva. Este hecho no cayó nada bien en sus compañeros y comando técnico.

La base de la Selección de Costa Rica está en los futbolistas que jugaron el Mundial Rusia 2014 y Rusia 2018 como lo son Giancarlo González, Oscar Duarte, Cristian Gamboa, Celso Borges y Bryan Ruiz. Pero una de sus principales ausencias es la de Keylor Navas, quien pidió no ser convocado al estar resolviendo el tema de su futuro en Europa.

Por el lado de Nicaragua, la visita no cuenta con mucha historia futbolística aunque confía en realizar una gran Copa Oro y dar la sorpresa en tierras costarricenses.

El árbitro asistente nicaragüense Henry Pupiro es parte de la cuarteta arbitral a cargo del partido México 🇲🇽 vs Cuba 🇨🇺 de Copa Oro 2019.



📸 @ConcacafEspanol @Concacaf @GoldCup pic.twitter.com/wiR8a1EvNU — Selección de Nicaragua (FENIFUT OFICIAL) (@Fenifutnica) 16 de junio de 2019

Costa Rica vs. Nicaragua | Posibles alineaciones:

Costa Rica: Leonel Moreira; Kendall Waston, Giancarlo González, Cristian Gamboa, Bryan Oviedo; Celso Borges, Allan Cruz,

Randall Leal, Joel Campbell; Jonathan McDonald y Mayron George.

Nicaragua: Justo Lorente; Josué Quijano, Carlos Montenegro, Luis Fernando Copete, Manuel Rosas, Francisco Flores; Daniel

Cadena, Marlon López, Carlos Chavarría; Byron Bonilla y Juan Barrera.



Costa Rica vs. Nicaragua | Horarios en el mundo

18:30 horas - Costa Rica, Nicaragua

19:30 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:30 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

21:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

01:30 horas del lunes - Reino Unido

02:30 horas del lunes - España, Alemania, Italia, Francia

Copa Oro | Canales de transmisión

Costa Rica - Teletica Canal 7 / Sky HD / Repretel

México - Sky HD / Blue To Go

Nicaragua - Sky HD

Panamá - TVMax 9 / Sky HD

Estados Unidos - Fox Sports / Univision Deportes

Honduras - Sky HD

El Salvador - Sky HD / TCS GO / Canal 4 El Salvador

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO el Costa Rica vs Nicaragua por el encuentro de la Copa Oro 2019?

En Internet el duelo entre Costa Rica vs Nicaragua en el partido de la Copa Oro 2019, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo