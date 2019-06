Rafael Benítez no llegó a un acuerdo con Newcastle y dejó la institución inglesa

El entrenador español Rafael Benítez no llegó a un acuerdo con el Newcastle United de la Premier League y dejó la institución, así lo anunciaron los ingleses a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde le agradecieron por los servicios prestados.

"Con decepción, anunciamos que el entrenador Rafael Benítez dejará Newcastle United una vez que expire su contrato el 30 de junio de 2019. Hemos trabajado arduamente para extender el contrato de Rafa durante un período de tiempo significativo, sin embargo, no ha sido posible", refiere la misiva enviada a través de su portal.

"Nos gustaría agradecer a Rafa y su equipo de entrenadores por sus esfuerzos durante los últimos tres años y su importante contribución a lo que se ha logrado colectivamente. También nos gustaría agradecer a nuestros partidarios, jugadores y personal por su paciencia durante un período de incertidumbre. El proceso para nombrar un sucesor comenzará ahora", agregaron.

Recordemos que el ex entrenador de Real Madrid y Liverpool se hizo cargo en marzo de 2016 de las 'Urracas': su contratación tenía como principal finalidad evitar el descenso, no obstante, ello no ocurrió y terminaron yéndose a la Segunda División.

A pesar de este detalle, los directivos decidieron renovarle el contrato y ello tuvo frutos: a la temporada siguiente volvieron a la Premier League. Desde entonces, con altas y bajas, las 'Urracas' se mantuvieron firmes en la última campaña en el fútbol inglés.

La resistencia de los representantes de Rafael Benítez para continuar en el cargo se deberían a las propuestas que tiene. Según Marca, 'Rafa' tendría una millonaria oferta del Dalian Yifiang, equipo de la Primera División de China: le ofrecen más de 15 millones de dólares anuales. Esto podría ser determinante para que el español de el salto a China. También se ha hablado sobre una propuesta de Chelsea, pero parece ser muy remota.

It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.



