¡ÚLTIMA HORA! Neymar se reunirá con directivo del FC Barcelona este martes

¿Oleado y sacramentado? Neymar se reunirá este martes con un directivo del FC Barcelona, André Cury, quien es el representante legal de la institución culé: todo parece encaminado para que el delantero brasileño estampe su rúbrica.

Según la información alcanzada por Esporte Interativo, el aún futbolista del Paris Saint-Germain, junto a su abogado, ultimarán detalles para llegar al acuerdo y así permitir el retorno del 'ariete' sudamericano al Camp Nou.

Existe una gran confianza para que esto termine concluyendo y favorezca a ambas partes. Eso sí, también se anuncia que en la operación, FC Bacelona se desprendería de dos figuras para alcanzar la incorporación de Neymar.

Philippe Coutinho y Ousmane Dembelé podrían ser incluidos en la operación para que Neymar pegue la vuelta y haga 'diabluras' junto a Lionel Messi y Luis Suárez. Recordemos que su pase descendió considerablemente: estaba estipulado en 300 millones de euros (338 millones de dólares), pero ahora se ubica en 222 millones de euros (250 millones de euros).

Tomando en referencia esta cifra, se entiende la lógica para que el volante de la selección de Brasil, así como el extremo de la selección de Francia, sean considerados para formar parte de la operación por Neymar.

Coutinho está valorizado en 90 millones de euros (101 millones de dólares), según el portal de Transfermarkt, mientras que Ousmane Dembelé cuesta 100 millones de euros (112 millones de dólares). Esperemos novedades.

