Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY jueves 11 de julio

Partidos de hoy jueves 11 de julio, transmisión fútbol EN VIVO. La agenda deportiva está emocionante HOY con diferentes encuentros de la Copa África, Copa de Brasil, clasificatoria Europa League, Copa Sudamericana y Wimbledon. Mira los partidos de hoy ONLINE GRATIS.

Partidos hoy y fútbol EN VIVO jueves 11 de julio

08.30 a.m. Serena Williams vs Barbora Strycova

11.00 a.m. Costa de Marfil vs Algeria

2.00 p.m. Madagascar vs Túnez

6.00 p.m. Cruzeiro vs Atlético MG

7.30 p.m. Colon vs Argentinos Juniors

Copa de Brasil

El balón seguirá rodando en el fútbol brasileño con una nueva jornada de los cuartos de final de la Copa de Brasil. Ayer los peruanos Paolo Guerrero y Miguel Trauco jugaron tanto con Internacional como con Flamengo, respectivamente.

El jueves se disputará un solo partido por la Copa de Brasil: Cruzeiro vs Atlético Mineirao.

Copa África

La Copa África disputará sus cuartos de final este jueves con el Costa de Marfil vs Argelia y el Madagascar vs Túnez.

Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana retoma su curso luego de la Copa América 2019 con los partidos de los octavos de final. Este jueves el Colón de Santa Fe se medirá ante Argentinos Juniors.

Fase previa de Europa League

La Europa League disputará los partidos de su fase preliminar. Conoce los detalles a continuación.

Wimbledon 2019 EN VIVO

La jornada de Wimbledon 2019 del jueves tendrá como protagonistas a la rama femenina. El duelo más llamativo: el Serena Williams vs Barbora Strycova.

