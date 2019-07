¿Boca o River? Paolo Guerrero reveló en qué club jugaría a FOX Sports

Paolo Guerrero siempre estuvo en la órbita de Boca Juniors. Año tras año, mercado tras mercado, pero nunca recibió una oferta formal del cuadro Xeneize. Así lo aclaró el capitán de la selección peruana en una entretenida entrevista a FOX Sports. Pero, ¿por qué nuevamente vincularon al jugador formado en Alianza Lima en el fútbol argentino?

Sucede que el exjugador argentino y ahora entrenador Esteban Fuertes nominó el nombre de Paolo Guerrero como el delantero indicado para cubrir el puesto de Darío Benedetto en Boca Juniors: "Paolo Guerrero. Sí, Paolo. Qué clase que tiene. Tiene 34, 35 años y todo el mundo lo quiere. Él debe ser el reemplazo de Darío Benedetto".

"PAOLO GUERRERO TIENE QUE SER EL REEMPLAZANTE DE BENEDETTO"#AgendaFOX El "Bichi" Fuertes le sugirió al atacante peruano a Alfaro. pic.twitter.com/0WS1dvvxU9 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 18, 2019

Por este motivo, Paolo Guerrero fue consultado sobre a qué equipo de la Argentina le gustaría en el futuro y esta fue su respuesta.

"No. Yo soy hincha acerrimo de Alianza Lima. Es el único equipo que puedo decir que sí soy hincha. En Argentina he sido simpatizante de River Plate y Boca Juniors. Pero uno nunca sabe. El fútbol es el momento. Uno siempre anhela jugar por un equipo grande como los mencionados", confesó Paolo Guerrero.

"TENGO EL DESEO DE JUGAR EN ARGENTINA"#FOXRadio | Paolo Guerrero aclaró: "Me queda mucho rato en el fútboil" y cuando le dieron a elegir entre Boca y River aseguró: "Soy hincha de Alianza Lima". pic.twitter.com/3rRgNf3EQV — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 18, 2019

Hasta cuándo jugará Paolo Guerrero

A sus 35 años, cualquier otro futbolista estaría en su etapa de retiro. Sin embargo, esta no es una opción para Paolo Guerrero. El Depredador considera que tiene cuerda para rato en el balompié y espera llegar en algún momento al fútbol argentino.

"Tengo mucho rato para seguir en el fútbol. He estado un año sin jugar al fútbol. Me dolió muchísimo. No quiero dejar el fútbol. Es algo que siempre me gustaría hacer. Me siento muy bien. Creo que todavía tengo mucho tiempo para jugar. Y quién sabe, tal vez pueda jugar en Argentina", dijo Paolo Guerrero

Paolo Guerrero esquivo el polémico tema de Lionel Messi

Los periodistas de FOX Sports también le consultaron a Paolo Guerrero sobre la posible sanción que recibiría Lionel Messi por sus acusaciones a la Conmebol durante la pasada Copa América 2019.

"Es complicado hoy en día hablar de estos temas. Yo no he tenido una experiencia como la de Lionel Messi. Pero entiendo que es complicado. No sabría que opinar. Yo pasé por algo muy injusto" "Hoy en día, todo se ha vuelto en negocio. Con mis amigos como se maneja el mercado del fútbol. Pienso que el fútbol se está acabando. Pasa cada cosa rara"

¿El Inter, favorito en la Copa Libertadores?

Paolo Guerrero aseguró que el Inter de Porto Alegre no subestima a ninguno de los equipos de cara a los octavos de final: "Todos los equipos brasileños son competitivos. Creo que la Copa Libertadores es muy competitiva. Es un torneo que hay que jugarlo con todo. En el fútbol no hay favoritos", concluyó.