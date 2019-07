River Plate vs Cruzeiro EN VIVO por los octavos de final de vuelta en la Copa Libertadores

River Plate vs Cruzeiro EN VIVO se medirán este martes 30 de julio por los octavos de final de vuelta en la Copa Libertadores. El partido será transmitido por la señal de Fox Sports, SporTV y beIn Sports a las 5:15 p. m. (hora peruana).

Los dirigidos por Marcelo Gallardo aún siguen lamentándose el penal fallado por Matías Suárez. El delantero argentino tuvo la posibilidad de que el 'Millonario' parta con una leve ventaja hacia Brasil: necesitarán vencer o mantener el mismo score (0-0) para llegar a la tanda de penales.

De lo contrario, Cruzeiro tendrá la posibilidad de acceder a los cuartos de final. Los pupilos de Mano Menezes quieren matar dos pájaros de un tiro: acabar con su mala racha (no vencen hace 5 partidos) y terminar con la buena de River (tres victorias y dos empates en sus últimos 5 duelos).

El 'Muñeco' no se guardará nada y se jugará el todo por el todo. Es por ello que es más que fijo que Lucas Pratto arranque en el once titular. Eso sí, tiene un gran dolor de cabeza: Javier Pinola no culminó el partido por una lesión (fue reemplazado a los 33 minutos por el paraguayo Roberto Rojas).

En caso el central argentino no se recupere, será el propio rojas quien ocupe su lugar. Otra de las variantes que maneja Gallardo es posible ingreso de Zuculini en lugar de Diego de la Cruz: la idea es mantener un equilibrio en la zona medular.

Todo lo contrario ocurre en Cruzeiro en donde Mano Menezes busca hacer historia. El entrenador brasileño va en busca de la clasificación y mantendría el mismo equipo, aunque evalúa la inclusión de Alejandro Cabral en lugar de Robinho. Veremos.

ESTÁ NO AR, NAÇÃO AZUL!



Amanhã tem jogo decisivo pela @LibertadoresBr. E se tem Libertadores tem #VamosLaBestia.



O personagem deste episódio é o Téc. Mano Menezes!



Assista: https://t.co/F5KHBWfIVw pic.twitter.com/Z8jAmfaygo — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) July 29, 2019

River Plate vs Cruzeiro EN VIVO por la Copa Libertadores octavos de final | Probables alineaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio o Bruno Zuculini, Enzo Pérez; Ignacio Fernández; Lucas Pratto y Rafael Borré.

DT: Marcelo Gallardo.

Cruzeiro: Fábio; Egídio, Leo, Dedé, Orejuela, Henrique, Thiago Neves, Robinho (Cabral), Marquinhos Gabriel, Romero, Pedro Rocha.

DT: Mano Menezes.

River Plate vs Cruzeiro Hora, fecha y Estadio

Hora: 5:15 p. m. (hora peruana).

Fecha: Martes 30 de julio de 2019.

Estadio: Estadio Belo Horizonte, Brasil.

Quién juega hoy y programación partidos hoy Copa Libertadores octavos de final | Fox Sports EN VIVO

Esta noche se enfrentarán River Plate vs Cruzeiro por la Copa Libertadores. Quien parte con leve ventaja son los 'Galácticos', aunque los 'Spurs' intentarán dar el golpe.

Qué canales transmitirán partidos hoy Copa Libertadores EN VIVO partido River Plate vs Cruzeiro

Argentina: Fox Sports.

Bolivia: Fox Sports.

Brasil: SporTV.

Chile: Fox Sports.

Colombia: Fox Sports.

Ecuador: Fox Sports.

Paraguay: Fox Sports.

Perú: Fox Sports.

Uruguay: Fox Sports.

Venezuela: Fox Sports.

Estados Unidos: beIN Sports.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO Y ONLINE el River Plate vs Cruzeiro por la Copa Libertadores?

En Internet el duelo entre River Plate vs Cruzeiro por la Copa Libertadores. Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.