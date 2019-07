Natalia Cuglievan trolleó a periodista tras ganar medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019

Lima 2019 | A sus cortos 22 años, Natalia Cuglievan se ha convertido en una de las deportistas peruanas más laureadas de los últimos tiempos: se coronó bicampeona panamericana luego de conseguir la medalla de oro en Lima 2019, así como lo hizo en Toronto 2015.

“Esta vez no me lo esperaba para nada, porque si no me equivoco Gladys (Tejeda) y yo somos las únicas que hemos repetido medalla como en Toronto. Contenta con el récord panamericano”, refirió en una entrevista a RPP.

Incluso, hasta el propio presidente del Perú, Martín Vizcarra, decidió felicitarla por la hazaña desplegada. "Una nueva medalla de oro para nuestro país. ¡Bravo Natalia Cuglievan, eres orgullo peruano", indicó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Una nueva medalla de oro para nuestro país. ¡Bravo Natalia Cuglievan, eres #OrgulloPeruano! https://t.co/sv4J1Ro5pR — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) July 29, 2019

Dentro de este marco, Natalia Cuglievan fue asediada por la prensa local, quienes buscaban realizarle una entrevista en exclusiva. Uno de ellos, periodista de Latina, se animó para invitarla al set y así pueda realizar una charla amena, sin embargo, fue rechazado: viajó a una competición en Tailandia.

"Quisiéramos que te comprometas para ir al Canal 2 y para que todo el Perú pueda ver tu medalla en vivo. La medalla de oro. La cuarta medalla de oro para nuestro país", indicó el hombre de prensa, pero recibió la negativa de Cuglievan.

"Me encantaría, pero me voy a un Mundial el 31 de agosto. A Malasia. Así que yo termine este torneo y me embarco. No creo que pueda, Canal 2, pero si quieren pueden ser hoy día. Derrepente cuando regrese, en septiembre", mencionó.