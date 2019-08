Selección Peruana: Claudio Pizarro asegura que le gustaría tener un partido de despedida

Claudio Pizarro no ha sido parte de la Selección Peruana en los últimos años, sin embargo, en los últimos días Ricardo Gareca dejó abierta la posibilidad de que el 'Bombardero' vuelva a vestir la 'blanquirroja'.

Sucede que, en declaraciones para la Agencia Andina, Gareca, deslizó la posibilidad de que Pizarro tenga próximamente un partido de despedida, esto en homenaje a su gran trayectoria en el extranjero.

La declaraciones del 'Tigre' hicieron eco hasta Alemania por lo que el veterano delantero peruano no tardó en responder sobre el probable. "No me di cuenta de eso. Pero, por supuesto me gustaría, eso está claro. Esperemos, ahora no es el momento", indicó 'Piza' para Weser Kurier, un medio de Bremen.

Cabe destacar que el hecho todavía no pasa de ser solamente intenciones y mientras Pizarro continúa en Alemania en donde, como ya confirmó hace algunas semanas, jugará esta temporada su última campaña en el Werder Bremen.

Pizarro Bossio, de 40 años, defendió cerca de dos décadas a la Selección Peruana, lapso en el que anotó un total de 20 goles en 85 partidos. Pronto podría haber novedades acerca del tema.

EL DATO:

El próximo amistoso de la Selección Peruana será el 10 de septiembre ante Brasil en Estados Unidos.