Pablo Escobar y la increíble forma en la que se enteró que dejó de ser el DT del The Strongest [FOTO]

Pablo Escobar, uno de los últimos ídolos del The Strongest de Bolivia, se retiró del fútbol para pasar a ser el DT del ‘Aurinegro’ con la misión de conseguir títulos locales como de realizar grandes campañas en torneos internacionales.

Sin embargo, su travesía como entrenador llegó a su fin este lunes ya que el The Strongest anunció mediante un comunicado en redes sociales que el paraguayo naturalizado boliviano no va más como estratega del ‘Tigre’.

Pablo Escobar fue destituido del The Strongest

“El club The Strongest agradece sus servicios como director técnico del plantel profesional, destacando su dedicación y sobre todo su apego y cariño a esta gran institución, de la cual fue emblema en los último años”, se lee en la nota informativa del club en su cuenta oficial de Twitter.

Pablo Escobar: la noticia lo tomó por sorpresa

El también exfutbolista de la Selección Boliviana se sorprendió con la noticia al mencionar que no sabía de la decisión que se había tomado sobre su persona por parte de la dirigencia del The Strongest y expresó su molestia: “A la opinión pública: de esta manera me entero que fui destituido de mi cargo. Gracias”.

Pablo Escobar agarró el buzo del ‘Tigre’ a finales del año pasado en donde por varios meses se puso en duda su continuidad ya que el equipo no venía consiguiendo los resultados esperados.

En el presente Torneo Clausura de Bolivia, el The Strongest marcha quinto con ocho unidades producto de dos victorias y dos empates. El último fin de semana se impuso por 3-2 al Nacional de Potosí.