Tres cracks del Barcelona nominados a los premios de la UEFA

Lionel Messi, Ter Stegen y Frenkie De Jong, son los tres jugadores de la actual plantilla del Barcelona que se encuentran nominados para los premios de la UEFA. Los ganadores de cada categoría se darán a conocer el próximo jueves 29, mismo día en el que realizará el sorteo de la Champios League.

La UEFA como cada temporada lanza su lista de nominados para los premios, estos son agrupados por posición, el mejor portero, defensa, centrocampista y delantero de la temporada 2018 -19.

Los galardones serán entregados en Montecarlo el mismo día en el que será el sorteo de la fase de grupos de la Champions League. El ´Barca´ como siempre uno de los grandes favoritos para llevarse la mayor cantidad de insignias.

En España solo Barcelona

El cuadro 'culé' es el único equipo español que tiene jugadores disputando los premios de la pasada temporada de la UEFA.

El Real Madrid no tuvo una buena temporada al no alcanzar ninguno de los títulos por el cual disputaba, este podría ser un factor por el cual no tendría ningún jugador de su plantilla está nominado a alguno de los premios de la UEFA.

Todos los nominados y categorías

PORTEROS

Alisson Becker (Liverpool )

Hugo Lloris (Tottenham)

Marc-André ter Stegen (Barcelona)

CENTROCAMPISTAS

Frenkie de Jong (Ajax - Barcelona)

Christian Eriksen (Tottenham)

Jordan Henderson (Liverpool )

DEFENSAS

Trent Alexander-Arnold (Liverpool )

Matthijs de Ligt (Ajax - Juventus)

Virgil van Dijk (Liverpool )

DELANTEROS

Sadio Mané (Liverpool )

Lionel Messi (Barcelona)

Cristiano Ronaldo (Juventus)