David Luiz es anunciado oficialmente como nuevo jugador del Arsenal [VIDEO]

La Premier League cerró su ventana de transferencias hoy, en medio de mucha expectativa por las incorporaciones de última hora que podrían hacer los clubes a días del inicio oficial de la temporada. El Arsenal, importante club de Londres y que siempre está entre los primeros lugares, cerró dos fuertes incorporaciones en defensa: Kieran Tierney y, la sorpresa, David Luiz.

En horas previas, el rumor de la contratación del defensor brasileño era cada vez más fuerte, aunque todavía no de manera oficial. Finalmente, la directiva gunner llegó a un acuerdo con sus pares del Chelsea para cerrar el trato, sorpresivo dada la rivalidad entre los dos equipos de la ciudad de Londres. Ahora, David Luiz vestirá los colores rojos de los cañoneros.

Luego de dos etapas brillantes en las filas del Chelsea, finalmente el ex jugador de la Selección de Brasil decidió cambiar de aires en el fútbol inglés y la propuesta de Unai Emery, su antinguo DT en el PSG, lo terminó de convencer. La exigencia a David Luiz será desde el inicio, pues el Arsenal ha pasado por muchos problemas defensivos y llega como solución.

Welcome to The Arsenal, @DavidLuiz_4 😄



🇧🇷 #BemvindoDavid