Ultras del PSG dedicaron ofensivo cántico a Neymar durante el duelo ante Nimes [VIDEO]

Neymar en su hora más difícil. Y es que, durante partido de la Ligue 1 entre el PSG vs Nimes, el brasileño no fue tomado en cuenta ni para integrar la lista de suplentes, pero a los ultras no les importó eso y cargaron duro contra él. Al punto de que toda la afición coreó en el Parque de los Príncipes una canción con insulto.

En pleno partido, la afición del PSG cantó “Neymar, hijo de P...!”. Estos cánticos son en respuesta al brasileño que no quiere seguir más en Francia y negocia su vuelta al Barcelona y también con el Real Madrid antes de que se cierre el mercado de pases en Europa.

Pero no solo eran cánticos, sino que los aficionados mostraron diversos carteles en la tribuna con frases como “Neymar fuera del PSG”, “Neymar Cassetto”, entre otros. Por si no fuese poco, el PSG publicó en su cuenta oficial de Twitter una imagen de los hinchas, lo que está haciendo suponer que el brasileño está viviendo sus últimos días en Francia.

Además, medios franceses como Le Parisien entrevistaron a hinchas del PSG y todos coincidieron que Neymar debería abandonar el equipo lo más pronto posible pues no ha conseguido obtener el objetivo principal: ganar la Champions League a pesar que el equipo estaba repleto de estrellas.

Hace unos días, el directo deportivo del PSG confirmó negociaciones. En este caso, Real Madrid es favorito para llevarse al brasileño así sea por menos de 200 millones, mientras que al Barcelona le están pidiendo la cesión de 3 jugadores más dinero. “Las negociaciones por Neymar están avanzadas, pero aún no hay acuerdo".

Por los hechos dados en Francia, la relación Neymar-PSG-Hinchas es insostenible. En los próximos días deberá estar haciéndose oficial la salida del brasileño con destino a España ya sea para firmar por el Real Madrid o volver a Barcelona. Si se va a la Casa Blanca podría incluirse la cesión de Lucas Vázquez, mientras que si vuelve al Camp Nou, los jugadores Coutinho y Semedo podrían incluirse en el traspaso.

Todo es cuestión de horas para conocer el destino final de Neymar Junior que solo lleva dos temporadas en la Ligue 1 pero que ha pasado totalmente desapercibido entre escándalos, lesiones, denuncias, peleas con Cavani, todo eso, pero menos fútbol mostrado.