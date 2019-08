Vóley peruano: Karla Ortiz anunció medidas legales contra Natalia Málaga [VIDEO]

Cuando todo hacía indicar que las duras declaraciones de Natalia Málaga habían quedado en el pasado, la integrante de la selección peruana femenina de vóley y capitana, Karla Ortiz, anunció que analizará las declaraciones de la entrenadora nacional para imponer medidas legales.

"El día de mañana estaré reuniéndome con mi abogado para saber las acciones legales que tomaré por declaraciones que faltan a la verdad", indicó Ortiz a través de su cuenta oficial de Twitter.

Este problema se inició luego de que la voleibolista revelara, según su testimonio, irregularidades por parte de la Federación Peruana de Vóley. "Veníamos trabajando bien y teníamos habitaciones para descansar, pero nos sacaron para los Juegos (Panamericanos Lima 2019). No teníamos agua, tuvimos que dormir en carros entre dos a tres jugadoras. No tienen idea la realidad del vóley".

La dura crítica de Natalia Málaga hacia Karla Ortiz

Este hecho fue criticado por Natalia Málaga, quien arremetió contra Ortiz. "Seguro me van a criticar por lo que te voy a decir, pero el tema es el engreimiento de la jugadora peruana (refiriéndose al mal momento del vóley peruano) que quiere cobrar lo que vale, cuando no lo vale", mencionó

"Ellas pueden tener un sueldo razonable, pero no puede salir a decir Karla (Ortiz) como cabeza de grupo a decir que no tienen sueldo. Ellas reciben un apoyo al deportista, ellas reciben un sueldo en sus clubes. No voy a decir un sueldo con la Federación, porque dirán que es una porquería lo que les pagan. Será pues entre 5 a 7 mil soles les da la Federación ¿es poco?", agregó.

"Y encima dicen que no tienen plata para pasaje. ¿Ellas que dirían? (señalando a sus dirigidas en el entrenamiento de menores de la selección peruana). No me falta ni una. Muchas veces cuando han faltado, yo les he dado el día anterior (para su pasaje). Las chicas juntan su 'platita' y vienen a entrenar. Tienen su viáticos, sus premios y vienen a entrenar. Ni una falla", concluyó.

Cenaida Uribe también criticó a Karla Ortiz

Natalia Málaga no fue la única que criticó las declaraciones de Karla Ortiz. La ex medallista de oro en Seúl 1988 con la selección femenina de vóley, Cenaida Uribe, enfatizó que las referidas quejas debieron de hacerse con antelación y no tras la temprana eliminación en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

"Fácil es decirlo ahora que has perdido, tendrían que hablar antes, no tienen por qué dejarse maltratar porque ellas vienen a dejar todo, pero también deberían exigir que se las respete. Es responsabilidad de la Federación', refirió Uribe.