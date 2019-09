Real Madrid vs PSG [Transmisión ESPN] Guía TV del partidazo por Champions League

ESPN2 EN VIVO Real Madrid vs PSG ONLINE | Este miércoles 18 de septiembre se juega el partido por la Jornada 1 del Grupo A de la Champions League. El duelo está pactado para las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Parque de los Príncipes y será transmitido EN DIRECTO por ESPN para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

El Parque de los Príncipes será el escenario que acogerá un duelo entre dos de los grandes candidatos a ganar la Champions League: el PSG y el Real Madrid. Eso sí, la lista de ausencias es larga, pero aquello no empaña que será uno de los partidos a ver en este segundo día de competición europea.

Thomas Tuchel no podrá disponer de Neymar (sancionado) ni de Kylian Mbappé (lesionado) y Edinson Cavani (llega muy justo tras un problema físico), por lo que, deberá enfrentar al Real Madrid sin su tridente de ensueño.

Ahora bien, la ausencia de aquel trío de ataque tampoco asegura la titularidad de Mauro Icardi, que apenas tiene un par de entrenamientos con su nuevo club y no se descarta la titularidad del camerunés Eric Maxim Choupo-Moting.

El morbo estará en la portería, donde Keylor Navas enfrentará al que fue su equipo durante cinco temporadas y figura clave para lograr tres Champions League. En la vereda del frente, Alphonse Areola volverá al Parque de los Príncipes pero como guardameta suplente.

El Real Madrid tampoco afronta con comodidad este duelo. Zinedine Zidane no podrá contar con Sergio Ramos, Nacho Fernández, Marcelo, Luka Modric, Isco, Fede Valverde y Marco Asensio para este partido, pero ya dejó buenas sensaciones ante la ausencia de los jugadores antes citados en el triunfo por 3-2 ante Leganés.

🎥⚽️ ¡Disfruta con nuestro behind-the-scenes antes del primer partido de Champions de la temporada en París! #RMUCL pic.twitter.com/arxenZOQtc — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 17, 2019

James Rodríguez, autor de una asistencia en aquel duelo, será el encargado de acompañar a Casemiro y a Toni Kroos en el centro del campo. El colombiano, que estuvo cerca de dejar el club, está ofreciendo un buen rendimiento y aspira a ser clave ante el PSG.

En el ataque, Eden Hazard estrenará titularidad ante el PSG. El belga dejó atrás una lesión que le impidió estar en el arranque de temporada y su sociedad con Karim Benzema y Gareth Bale promete mucho.

Para el Real Madrid, esta semana será clave para demostrar para qué está en la presente temporada. Además de visitar París, le tocará ir a Sevilla para enfrentar al líder de la Liga Santander, dirigido por su exentrenador Julen Lopetegui.

El equipo de Zinedine Zidane ha dejado una sensación agridulce en este arranque de temporada. A nivel ofensivo, muestra variantes de calidad, pero a nivel defensivo sigue teniendo lagunas que le han terminado por costar puntos. Nada mejor que dejar atrás las dudas que ante dos clubes de la talla del PSG y Sevilla. Es el momento de la verdad.

Real Madrid vs PSG EN VIVO | Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, James; Bale, Hazard y Benzema.

PSG: Keylor Navas; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat; Verratti, Gueye, Herrera; Sarabia, Chuopo Moting o Icardi y Di María.

PSG vs Real Madrid: cuota de DoradoBet

¡Partidazo en París! Con Neymar, ya dejando en el pasado sus ganas de irse, el PSG buscará el triunfo ante el Real Madrid de Zinedine Zidane. ¿Choque de pronóstico reservado? Puede ser, pero no para los que se animan a hacer una jugada maestra. Para DoradoBet, una de las casas de apuestas más importantes, hay un ligero favoritimos del PSG que si gana paga 2,33. Un triunfo del Madrid, que tendrá a Benzema en ataque, está pagando 3,10 y un empate 3,50.

Real Madrid vs PSG | A qué hora juegan EN VIVO por ESPN2

Perú: 2.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 p.m.

México (Noroeste): 1.00 p.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 1.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

España: 8.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 3.00 p.m.

Brasil: 5.00 a.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Canadá: 2.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

El Salvador: 1.00 p.m.

Puerto Rico: 3.00 p.m.

República Dominicana: 3.00 p.m.

Panamá: 2.00 p.m.

Italia: 8.00 p.m.

Francia: 8.00 p.m.

Alemania: 8.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 8.00 p.m.

Inglaterra: 7.00 p.m.

Real Madrid vs PSG | Qué canales transmiten el partido de la Champions League vía ESPN2

Argentina ESPN Sur, ESPN Play Sur

Bolivia ESPN Sur, ESPN Play Sur

Brasil Esporte Interativo Plus

Chile ESPN Play Sur, ESPN Sur

Colombia ESPN Play Sur, ESPN Sur

Costa Rica ESPN Play Norte, ESPN Norte

Ecuador ESPN Play Sur, ESPN Sur

El Salvador ESPN Norte, ESPN Play Norte

Guatemala ESPN Play Norte, ESPN Norte

Honduras ESPN Play Norte, ESPN Norte

Internacional YouTube, Facebook Live

México ESPN Play Norte, ESPN Norte

Paraguay ESPN Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN Sur

España Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus

Estados Unidos TUDN en Vivo, Univision NOW, TNT USA, B/R Live, Watch TNT, UniMás, TUDN USA

Uruguay ESPN Play Sur, ESPN Sur

Venezuela ESPN Play Sur, ESPN Sur