Cruz Azul vs Tigres [TUDN en vivo] Final de Leagues Cup por Televisa

Televisa TUDN EN VIVO Cruz Azul vs Tigres ONLINE Partido de hoy Leagues Cup 2019 vía ESPN y Univisión (canales de Estados Unidos) | Con Yoshimar Yotún, la "Máquina Cementera" y los "Felinos" se enfrentarán este miércoles 18 de septiembre, a partir de las 9.30 p.m. (hora de Lima y México), en el Estadio Sam Boyd de la ciudad de Las Vegas, por la final de la Leagues Cup. Sigue el MINUTO a MINUTO vía LIVE STREAM por Libero.pe.

El uruguayo Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul mexicano, dijo el último domingo en conferencia que su equipo está en condiciones de pelear con Tigres por el título de la Leagues Cup 2019 que se jugará hoy en Las Vegas.

"Los chicos muestran una gran actitud y unos deseos bárbaros de trascender. Tienen ansias de conseguir cosas y vamos a salir con todo por el título", señaló Siboldi poco antes de que el equipo de Cruz Azul viajará a los Estados Unidos para enfrentarse a los Tigres.

Cruz Azul, que no gana un torneo de liga desde 1997, en este siglo sí ha conquistado títulos en la Liga de Concacaf, en la temporada 2013-2014 y la Copa Mx, en el Clausura 2013 y el Apertura 2018.

"Me siento feliz, contento de poder estar en este equipo. Desde que comenzamos a trabajar pensamos en el partido más importante, contra Veracruz y a partir de ayer empezamos a pensar en lo que sigue que es Tigres", observó el estratega del Cruz Azul, insistente en ir día a día con el equipo.

Siboldi llegó la semana pasada al banquillo de Cruz Azul en reemplazo del portugués Pedro Caixinha y en su debut, el viernes, empató sin goles con el Veracruz, colista del Apertura. Ahora, ante Tigres, tendrá la misión de alzar su primer título con la "Máquina Cementera".

Yoshimar Yotún confía en salir campeón de la Leagues Cup con Cruz Azul

Tras ganar la Supercopa de México, el volante peruano Yoshimar Yotún sueña con alzar un nuevo título con la camiseta del Cruz Azul y así lo aseguró en una reciente entrevista previo al duelo contra Tigres.

"Estamos aquí en Las Vegas para jugar otra final, ha sido uno de nuestros objetivos establecidos desde el comienzo de la temporada. El objetivo de ganar los tres trofeos (Supercopa MX, Copa de Ligas, Liga MX), este será el segundo, y sería realmente bueno para este club "

"He estado aquí por poco tiempo, pero ya amo mucho a esta organización y quiero lograr muchas cosas con ellos. Cruz Azul es uno de esos clubes que es de ganar muchos títulos" agregó.

Cruz Azul se mantuvo en el decimotercera posición de la tabla de posiciones con dos victorias, cinco empates, dos derrotas y 11 puntos; mientras que Tigres

El camino de Cruz Azul antes del duelo frente a Tigres

En la Leagues Cup, el Cruz Azul venció por 0-2 al Chicago Fire de la MLS, en cuartos de final, y por 1-2 al L.A Galaxy, en la semifinal, con lo que firmó su pase a la disputa del título ante el campeón de liga en México, los Tigres, que derrotaron por 0-1 al Real Salt Lake, en cuartos, y en penaltis al América, en semifinales.

Posible once de Cruz Azul ante Tigres

Jesús Corona; Adrián Aldrete, Pablo Aguilar, Igor Lichnovsky, Julio César "Cata" Domínguez; Yoshimar Yotún; Rafael Baca; Roberto Alvarado, Oberlín Pineda, Pol Fernánde; y Milton Caraglio.

Posible once de Tigres ante Cruz Azul

Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Diego Reyes, Jorge Torres Nilo; Rafael Carioca, Guido Pizarro; Luis Quiñones, Javier Aquno, Lucas Zelarayán y André-Pierre Gignac.

A qué hora juega EN VIVO Cruz Azul vs Tigres

Qué canal transmite EN VIVO Cruz Azul vs Tigres por Leagues Cup 2019

Cómo ver EN VIVO Streaming TUDN de partido Cruz Azul vs Tigres

TUDN (abreviado de Televisa Univision Deportes Network) es un canal de televisión especializado en deportes, propiedad de Grupo Televisa y Univisión. Inició transmisiones en México y Estados Unidos a las 00:00 del 20 de julio del 2019, en reemplazo de los canales TDN, TD Centro, Univision Deportes Network y Univisión TDN.

También se convirtió en reemplazo de las marcas/divisiones, Televisa Deportes y Univision Deportes. Su nombre proviene de la fusión de las cadenas reemplazadas, TDN y Univisión Deportes Network, siendo las siglas de Televisa Univisión Deportes Network.

Cuenta con una señal para México y otra para Estados Unidos.

Partidos de hoy Leagues Cup 2019 EN VIVO por Cruz Azul vs LA Tigres

Partido: Cruz Azul vs Tigres

Hora: 9.30 p.m. (Lima y México)

Estadio Sam Boyd (Las Vegas)

Día: miércoles 18 de septiembre

Etapa: Final

Canales TV: TUDN, Televisa, ESPN y Univisión

Alineaciones y Formaciones probables EN VIVO Cruz Azul vs Tigres

Cruz Azul: Jesús Corona; Adrián Aldrete, Pablo Aguilar, Igor Lichnovsky, Julio César "Cata" Domínguez; Yoshimar Yotún; Rafael Baca; Roberto Alvarado, Oberlín Pineda, Pol Fernánde; y Milton Caraglio.

Entrenador: Robert Siboldi.

Tigres: Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Diego Reyes, Jorge Torres Nilo; Rafael Carioca, Guido Pizarro; Luis Quiñones, Javier Aquno, Lucas Zelarayán y André-Pierre Gignac.

Entrenador: Ricardo Ferretti.